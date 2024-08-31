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الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ اليوم السبت، 22 فلسطينيا من الضّفة الغربية، بينهم صحفي وسيدة وأطفال وأسرى سابقون.


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم السبت، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة الغربية صباح يوم الأربعاء، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وذلك يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.


وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و 300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها. بترا


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