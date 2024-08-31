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إعلام عبري: الفلسطينيون يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في جنين لأول مرة

8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد الإعلام العبري، اليوم السبت، أن قتالا صعبا يدور بين جيش الاحتلال والمقاومين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة التي تشهد عدوانا منذ الأربعاء الماضي.


وأشارت التقارير العبرية إلى أن المقاتلين في جنين استخدموا في القتال مع الجيش لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف.


وكانت تقارير سابقة أفادت بسقوط قتيل من الجيش الإسرائيلي وإصابة 4 آخرين جراء المعارك في جنين اليوم.

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