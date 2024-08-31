إعلام عبري: الفلسطينيون يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في جنين لأول مرة

إعلام عبري: الفلسطينيون يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في جنين لأول مرة
التاريخ
8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد الإعلام العبري، اليوم السبت، أن قتالا صعبا يدور بين جيش الاحتلال والمقاومين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة التي تشهد عدوانا منذ الأربعاء الماضي.
وأشارت التقارير العبرية إلى أن المقاتلين في جنين استخدموا في القتال مع الجيش لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف.
وكانت تقارير سابقة أفادت بسقوط قتيل من الجيش الإسرائيلي وإصابة 4 آخرين جراء المعارك في جنين اليوم.
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