إعلام عبري: الفلسطينيون يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف في جنين لأول مرة



وأشارت التقارير العبرية إلى أن المقاتلين في جنين استخدموا في القتال مع الجيش لأول مرة محمولة على الكتف.



وكانت تقارير سابقة أفادت بسقوط قتيل من الجيش الإسرائيلي وإصابة 4 آخرين جراء المعارك في جنين اليوم.