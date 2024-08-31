ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 40691، والجرحى إلى 94060.
وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ48 ساعة الماضية 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و 205 جرحى.
وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 330، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
MENAFN31082024000072011014ID1108622568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.