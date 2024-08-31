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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 40691، والجرحى إلى 94060.

وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ48 ساعة الماضية 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و 205 جرحى.


وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 330، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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