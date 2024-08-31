توقف قسم غسيل الكلى بمستشفى جنين الحكومي عن العمل بسبب العدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة مستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، وفق ما أفادت وكالة الفلسطينية "وفا".
وأوضحت إدارة المستشفى في بيان، أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير الاحتلال خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية، تعمل منذ 4 ايام متواصلة على التوالي، وحيث إن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية قمنا بدمج عدة أقسام مع بعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا.
وأشار البيان إلى أنه تم التنسيق مع المرضى لنقلهم إلى المراكز الطبية في نابلس لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.
ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي من عدوانه على شمال الضفة.
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