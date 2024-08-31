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توقف قسم غسيل الكلى بمستشفى جنين الحكومي عن العمل بسبب العدوان

8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة مستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى، وفق ما أفادت وكالة الفلسطينية "وفا".

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان، أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير الاحتلال خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية، تعمل منذ 4 ايام متواصلة على التوالي، وحيث إن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية قمنا بدمج عدة أقسام مع بعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا.

وأشار البيان إلى أنه تم التنسيق مع المرضى لنقلهم إلى المراكز الطبية في نابلس لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي من عدوانه على شمال الضفة.

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