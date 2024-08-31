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مجزرة جديدة بمستشفى المعمداني.. عشرات الشهداء بقصف صهيوني على غزة

8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- قالت مصادر طبية إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب المئات جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس.
وفي مجزرة جديدة ارتقى شهداء ومصابون في قصف شنّه الاحتلال على مستشفى المعمداني في مدينة غزة.
وأعلن الدفاع المدني في غزة عن ارتقاء شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال على أرض مجاورة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني.
ويشار إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في المستشفى المعمداني في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ارتقى فيها أكثر من 500 شهيد فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، بعد أن اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الجوية.
كما، نقل 27 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر أمس.
وفي الجنوب أيضا، استشهد 3 فلسطينيين وجرح أكثر من 20 آخرين في قصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة جورة اللوت جنوبي خان يونس.
كما استشهد فلسطينيان جراء قصف مُسيرة للاحتلال منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
واستشهد 9 فلسطينيين إثر استهداف مدفعية جيش الاحتلال منزلا لعائلة أبو يوسف غربي النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنزل يؤوي نازحين وطواقم أجنبية وعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي شمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة جوية صهيونية استهدفت منزلا في مخيم جباليا فجر أمس.
يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الصهيوني أن الفرقة 98 أنهت مهمتها في خان يونس ودير البلح بجنوب القطاع ووسطه.
وادعى الجيش المحتل في بيان استعادة 6 جثث لأسرى صهاينة كانوا محتجزين في المنطقة، مشيرا إلى استعداد الفرقة 98 لتنفيذ مهام أخرى.
في المقابل، أفادت القناة الـ12 الصهيونية بأن 15 جنديا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.
كما قالت إذاعة الجيش الصهيوني إن حكومة الكياني الصهيوني وافقت على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية هذا العام.
ويواصل الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إلى ذلك، أطلقت وزارة الصحة في غزة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 سنوات، بالتعاون مع مؤسسات دولية، وذلك وسط استمرار الحرب الصهيونية.
وبدأت في مستشفى "ناصر" بخان يونس، طواقم طبية ومتطوعون بإعطاء تطعيمات لأطفال، وذلك عقب انتهاء مؤتمر صحفي مشترك لوزارة الصحة بغزة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا، أعلنوا فيه انطلاق الحملة التي ستستمر حتى 12 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل بدء الحملة: "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".
وأضاف: "نسعى من خلال الحملة للوصول إلى أكثر من 90 بالمائة من الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها".
وتابع أن "حملة تطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال تحت سن 10 سنوات في قطاع غزة (تستكمل) اليوم الأحد في مناطق وسط القطاع (من 1 إلى 4 أيلول)".
وأشار إلى أنه عقب المناطق الوسطى من المقرر استكمال حملة التطعيم في خان يونس بين 5 و9 أيلول (سبتمبر)، ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 9 إلى 12 من الشهر ذاته.
وفي 16 أغسطس/ آب الحالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" آنذاك.
وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 أشهر.
وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(وكالات)

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