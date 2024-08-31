عذبوني.. أريد أمي.. غزي يروي مأساته بسجون الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- مستلقيا على سرير في مستشفى
كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، يعاني الأسير الفلسطيني الأربعيني خميس أبو الريش من ألم حاد يسري في جسده، بينما تدمع عيناه من شدة التعذيب.
هذا الوضع للأسير المحرر أبو الريش يعكس فصول التعذيب التي تعرض لها داخل معتقلات الاحتلال، والتي خلفت آثاراً بليغة على حالته الصحية والنفسية.
وأمس، أفرج الاحتلال عن أبو الريش، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية وتلقي العلاج .
وأمام الكوادر الطبية داخل المستشفى لا ينطق الأسير سوى ببعض كلمات محدودة، مثل: "عذبوني، أريد أمي، الحقوني يا عالم، بموت"، بسبب الأوجاع التي ألمت به جراء التعذيب.
تلك الكلمات امتزجت بدموع الأسير، التي تعكس الأوضاع النفسية والمعنوية السيئة التي يعانيها جراء ما أصابه داخل المعتقلات الصهيونية.
وعلى معبر بيت حانون قرب الحدود الشمالية للقطاع، ألقى الجيش الاحتلالي الأسير وهو يرتدي ثوبًا أبيض ويعاني كدمات وأوجاعا شديدة، بحسب شهود عيان.
وذكر الشهود أن أبو الريش وصل إلى منطقة بعيدة عن الحدود، حيث تم نقله لاحقا إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
ولم يتسن معرفة معلومات إضافية عن مكان اعتقال أبو الريش أو التاريخ المحدد لاحتجازه.
ورصدت عدسة الأناضول وصول الأسير المحرر إلى المستشفى حيث يظهر عليه أنه يعاني أوضاعا نفسية وصحية سيئة، حيث لا يستطيع الحركة وينطق بكلمات محدودة.
وقال: "عذبني، أريد أن أكلم أمي، خذوني إليها، جسمي مجروح، حسبي الله ونعم الوكيل".
وأضاف: "يا أمي، نفسي أراك، لا أستطيع".
ويظهر على الأسير المحرر أنه عاش ظروفا صعبة خلال فترة اعتقاله، حيث تعرض للتعذيب بحسب ما أفاد به.
وعقب وصوله إلى المستشفى، كان يسأل عن والدته، حيث لا يعرف مكانها الحالي وسط الحرب على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وخلال الأشهر الماضية، أطلق الجيش الصهيوني سراح عشرات المعتقلين من غزة على دفعات متباعدة، معظمهم عانوا تردي أوضاعهم الصحية والنفسية.
ومنذ 27 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، ينفذ الجيش الاحتلالي عمليات برية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ولا يتوفر إحصاء بشأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الصهيوني من غزة، فيما أفادت منظمات حقوقية ووسائل إعلام عبرية باستشهاد عشرات منهم جراء التعذيب وظروف الاعتقال داخل الكيان المحتل.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن أعمال تعذيب وإهمال طبي واعتداء جنسي بحق أسرى فلسطينيين من غزة في سجون إسرائيل ما أودى بحياة عشرات منهم.-(وكالات)
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