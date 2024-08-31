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عذبوني.. أريد أمي.. غزي يروي مأساته بسجون الاحتلال

8/31/2024 3:04:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- مستلقيا على سرير في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، يعاني الأسير الفلسطيني الأربعيني خميس أبو الريش من ألم حاد يسري في جسده، بينما تدمع عيناه من شدة التعذيب.
هذا الوضع للأسير المحرر أبو الريش يعكس فصول التعذيب التي تعرض لها داخل معتقلات الاحتلال، والتي خلفت آثاراً بليغة على حالته الصحية والنفسية.
وأمس، أفرج الاحتلال عن أبو الريش، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية وتلقي العلاج .
وأمام الكوادر الطبية داخل المستشفى لا ينطق الأسير سوى ببعض كلمات محدودة، مثل: "عذبوني، أريد أمي، الحقوني يا عالم، بموت"، بسبب الأوجاع التي ألمت به جراء التعذيب.
تلك الكلمات امتزجت بدموع الأسير، التي تعكس الأوضاع النفسية والمعنوية السيئة التي يعانيها جراء ما أصابه داخل المعتقلات الصهيونية.
وعلى معبر بيت حانون قرب الحدود الشمالية للقطاع، ألقى الجيش الاحتلالي الأسير وهو يرتدي ثوبًا أبيض ويعاني كدمات وأوجاعا شديدة، بحسب شهود عيان.
وذكر الشهود أن أبو الريش وصل إلى منطقة بعيدة عن الحدود، حيث تم نقله لاحقا إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
ولم يتسن معرفة معلومات إضافية عن مكان اعتقال أبو الريش أو التاريخ المحدد لاحتجازه.
ورصدت عدسة الأناضول وصول الأسير المحرر إلى المستشفى حيث يظهر عليه أنه يعاني أوضاعا نفسية وصحية سيئة، حيث لا يستطيع الحركة وينطق بكلمات محدودة.
وقال: "عذبني، أريد أن أكلم أمي، خذوني إليها، جسمي مجروح، حسبي الله ونعم الوكيل".
وأضاف: "يا أمي، نفسي أراك، لا أستطيع".
ويظهر على الأسير المحرر أنه عاش ظروفا صعبة خلال فترة اعتقاله، حيث تعرض للتعذيب بحسب ما أفاد به.
وعقب وصوله إلى المستشفى، كان يسأل عن والدته، حيث لا يعرف مكانها الحالي وسط الحرب على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وخلال الأشهر الماضية، أطلق الجيش الصهيوني سراح عشرات المعتقلين من غزة على دفعات متباعدة، معظمهم عانوا تردي أوضاعهم الصحية والنفسية.
ومنذ 27 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، ينفذ الجيش الاحتلالي عمليات برية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ولا يتوفر إحصاء بشأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الصهيوني من غزة، فيما أفادت منظمات حقوقية ووسائل إعلام عبرية باستشهاد عشرات منهم جراء التعذيب وظروف الاعتقال داخل الكيان المحتل.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن أعمال تعذيب وإهمال طبي واعتداء جنسي بحق أسرى فلسطينيين من غزة في سجون إسرائيل ما أودى بحياة عشرات منهم.-(وكالات)

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