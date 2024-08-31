غسيل الكلى يتوقف.. الجيش الصهيوني يمنع وصول المياه لمستشفى جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جنين - أعلنت إدارة مستشفى
جنين في الضفة، ايقاف العمل في قسم غسيل الكلى، بعد التنسيق للمرضى، مع وزارة الصحة الفلسطينية، ومحافظة جنين وإقليم حركة فتح، ونقابة النقل وتأمين وسائل نقل
مجانية إلى المراكز الطبية في نابلس، لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.
وأوضحت في بيان، أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية، تعمل منذ 4 أيام متواصلة على التوالي، وحيث إن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية قمنا بدمج عدة أقسام مع بعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن الجيش الصهيوني منع "وصول صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين إلى مستشفى جنين الحكومي".
ونقلت عن مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، قوله "إن جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى".
وأوضح زكارنة "أن قسم غسيل الكلى يحتاج إلى 100 متر مكعب (المتر المكعب يساوي ألف لتر) من المياه يوميا".
وقالت "إن مستشفى جنين الحكومي يعاني لليوم الرابع على التوالي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط الماء الرئيسي المغذي له بفعل عدوان الاحتلال".
وفي وقت سابق أمس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت "بلاغات عن وجود إصابات في حارة الدمج بجنين"، مضيفة أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان وترفض إجراء تنسيق لإخلاء المصابين".
كما ذكرت الجمعية "أن الجيش الصهيوني أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة لها، رغم وجود تنسيق مسبق بدخولها إلى مخيم جنين".
وفجر الأربعاء الماضي، أطلق الجيش الصهيوني "عملية عسكرية" شمال الضفة تعد "الأوسع" منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس الماضي من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.
وأسفرت تلك العملية، حتى مساء الجمعة، عن استشهاد 20 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الاحتلالي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 675 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023 وفق وكالة الأنباء "وفا"، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبدعم أميركي مطلق، يشن الاحتلال حربا على غزة أسفرت عن قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.-(وكالات)
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