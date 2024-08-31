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غسيل الكلى يتوقف.. الجيش الصهيوني يمنع وصول المياه لمستشفى جنين

8/31/2024 3:04:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنين - أعلنت إدارة مستشفى جنين في الضفة، ايقاف العمل في قسم غسيل الكلى، بعد التنسيق للمرضى، مع وزارة الصحة الفلسطينية، ومحافظة جنين وإقليم حركة فتح، ونقابة النقل وتأمين وسائل نقل مجانية إلى المراكز الطبية في نابلس، لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.
وأوضحت في بيان، أن إيقاف العمل جاء بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بسبب تدمير خط الكهرباء المزود له، ولأن المولدات الكهربائية الحالية، تعمل منذ 4 أيام متواصلة على التوالي، وحيث إن الأحمال الرئيسية تفوق قدرة المولدات الكهربائية قمنا بدمج عدة أقسام مع بعضها، وإيقاف التكييف، وتشغيل محطات الأوكسجين جزئيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن الجيش الصهيوني منع "وصول صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين إلى مستشفى جنين الحكومي".
ونقلت عن مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، قوله "إن جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى".
وأوضح زكارنة "أن قسم غسيل الكلى يحتاج إلى 100 متر مكعب (المتر المكعب يساوي ألف لتر) من المياه يوميا".
وقالت "إن مستشفى جنين الحكومي يعاني لليوم الرابع على التوالي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط الماء الرئيسي المغذي له بفعل عدوان الاحتلال".
وفي وقت سابق أمس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تلقت "بلاغات عن وجود إصابات في حارة الدمج بجنين"، مضيفة أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان وترفض إجراء تنسيق لإخلاء المصابين".
كما ذكرت الجمعية "أن الجيش الصهيوني أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة لها، رغم وجود تنسيق مسبق بدخولها إلى مخيم جنين".
وفجر الأربعاء الماضي، أطلق الجيش الصهيوني "عملية عسكرية" شمال الضفة تعد "الأوسع" منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس الماضي من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.
وأسفرت تلك العملية، حتى مساء الجمعة، عن استشهاد 20 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع الجيش الاحتلالي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 675 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023 وفق وكالة الأنباء "وفا"، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وبدعم أميركي مطلق، يشن الاحتلال حربا على غزة أسفرت عن قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.-(وكالات)

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