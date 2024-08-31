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حرب مفتوحة للاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة

8/31/2024 3:04:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- حولت قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية إلى ساحة حرب، بإطلاق الصواريخ العدوانية على منازل الفلسطينيين، وتدميرها وضرب البنية التحتية، في إطار هجومها الواسع على مخيمات شمال الضفة لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى.
وبعد أن دمر جيش الاحتلال أجزاء كبيرة من مخيم نور شمس، في طولكرم، دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل مخيم جنين، في إطار عمليته العسكرية الواسعة في شمال الضفة الغربية، قبيل الانتقال لجنوبها، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانه.
ويقوم جيش الاحتلال بفرض حصار مشدد على مخيم جنين ويمنع الطواقم الطبية والمسعفين من الدخول إليه، عقب مقتل أحد جنوده وإصابة 9 آخرين خلال الاشتباكات العنيفة في "حي الدمج"، وسط المخيم، إلى جانب استهداف المنازل، وشن حملة اعتقالات جماعية في الحي الشرقي من مدينة جنين.
وجرفت آليات الاحتلال عدة أحياء من "المنطقة الشرقية" في جنين، ودمرت الشوارع وخطوط الكهرباء والماء، ما أدى لانقطاع الماء والتيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين والمخيم، في ظل مساعي الاحتلال لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في أعقاب توعد رئيس أركان جيش الاحتلال، "هرتسي هليفي"، بمواصلة العملية العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، والتي بدأها قبل أربع أيام وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينياً وهدم وتدمير منازل في مخيمات جنين وطوكرم ونور شمس والفارعة في طوباس .
وتشن قوات الاحتلال عدواناً عسكرياً لليوم الرابع على التوالي، على مدن شمالي الضفة الغربية، في عملية تُوصف بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، وأطلق جيش الاحتلال على العملية اسم "مخيمات الصيف"، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، لعدوان الاحتلال، عبر تفجير العبوات الناسفة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال، ما أدى لإصابات محققة، بحسب بيان الفصائل الفلسطينية.
وفي وقت سابق أمس؛ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، ومخيم "نور شمس"، شمالي الضفة الغربية، ومن ثم بلدة "حجة" شرق قلقيلية شمال غربي الضفة، في إطار عمليتها العسكرية العدوانية الواسعة.
وفرضت سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على مدينة الخليل، وأغلقت كافة المداخل المحيطة بالمدينة، ونصبت حواجز على الطرقات، واقتحمت حي واد الهرية وداهمت منازل الفلسطينيين وأحدثت فيها خراباً ودماراً.
وقد جاء ذلك في أعقاب العملية الفلسطينية المزدوجة التي باركتها الفصائل الفلسطينية، والتي تمت داخل مستوطنة "غوش عصيون" وعند مدخل مستوطنة " كرمي تسور" شمال الخليل.
وأكدت حركة "حماس" "أن العملية البطولية المزدوجة هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه للشعب والأرض الفلسطينية".
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "إن العملية تحمل دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في الخليل، جنوب الضفة؛ وكونها تأتي في ظل تصعيد عدوان الاحتلال ضد محافظات شمال الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية في قطاع غزة".
وأضافت "إن العملية تمثل صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، حيث تأتي في ظل حالة التأهب داخل الكيان الصهيوني، الذي لن ينعم بالأمن فوق أرض فلسطين المحتلة وسيتلقى مزيداً من الضربات الموجعة من المقاومة".
ودعت "أبناء الشعب الفلسطيني لمزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة، وضرورة تكاتف كل الجهود وكل السبل لردع الاحتلال وإفشال عدوانه ومخططاته الخبيثة".
وبالمثل؛ أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون في شمالي الخليل، وأوقعت عددا من جنود الاحتلال، من بينهم ضابط، قد أصابت المستويين الأمني والسياسي في كيان الاحتلال بالحرج الشديد".
وقال الحركة، في تصريح لها أمس، أنّ "التضليل الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال عبر نشر روايات مفبركة والتقليل من شأن الاختراق الأمني الذي حققه المقاومون في هذه العملية، لن يغير من واقع الأمر شيئاً".
وشددت "الجهاد" على أنّ "كل محاولات الاحتلال القضاء على المقاومة سواء في الضفة أو في غزة، ستبوء بالفشل"، وأنّ "الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، هي الوقود الأول للمقاومة".

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