حرب مفتوحة للاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- حولت قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية إلى ساحة حرب، بإطلاق الصواريخ العدوانية على منازل الفلسطينيين، وتدميرها وضرب البنية التحتية، في إطار هجومها الواسع على مخيمات شمال الضفة لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى.
وبعد أن دمر جيش الاحتلال أجزاء كبيرة من مخيم نور شمس، في طولكرم، دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل مخيم جنين، في إطار عمليته العسكرية الواسعة في شمال الضفة الغربية، قبيل الانتقال لجنوبها، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانه.
ويقوم جيش الاحتلال بفرض حصار مشدد على مخيم جنين ويمنع الطواقم الطبية والمسعفين من الدخول إليه، عقب مقتل أحد جنوده وإصابة 9 آخرين خلال الاشتباكات العنيفة في "حي الدمج"، وسط المخيم، إلى جانب استهداف المنازل، وشن حملة اعتقالات جماعية في الحي الشرقي من مدينة جنين.
وجرفت آليات الاحتلال عدة أحياء من "المنطقة الشرقية" في جنين، ودمرت الشوارع وخطوط الكهرباء والماء، ما أدى لانقطاع الماء والتيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين والمخيم، في ظل مساعي الاحتلال لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في أعقاب توعد رئيس أركان جيش الاحتلال، "هرتسي هليفي"، بمواصلة العملية العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، والتي بدأها قبل أربع أيام وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينياً وهدم وتدمير منازل في مخيمات جنين وطوكرم ونور شمس والفارعة في طوباس .
وتشن قوات الاحتلال عدواناً عسكرياً لليوم الرابع على التوالي، على مدن شمالي الضفة الغربية، في عملية تُوصف بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، وأطلق جيش الاحتلال على العملية اسم "مخيمات الصيف"، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، لعدوان الاحتلال، عبر تفجير العبوات الناسفة، وإطلاق النار على جنود الاحتلال، ما أدى لإصابات محققة، بحسب بيان الفصائل الفلسطينية.
وفي وقت سابق أمس؛ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، ومخيم "نور شمس"، شمالي الضفة الغربية، ومن ثم بلدة "حجة" شرق قلقيلية شمال غربي الضفة، في إطار عمليتها العسكرية العدوانية الواسعة.
وفرضت سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على مدينة الخليل، وأغلقت كافة المداخل المحيطة بالمدينة، ونصبت حواجز على الطرقات، واقتحمت حي واد الهرية وداهمت منازل الفلسطينيين وأحدثت فيها خراباً ودماراً.
وقد جاء ذلك في أعقاب العملية الفلسطينية المزدوجة التي باركتها الفصائل الفلسطينية، والتي تمت داخل مستوطنة "غوش عصيون" وعند مدخل مستوطنة " كرمي تسور" شمال الخليل.
وأكدت حركة "حماس" "أن العملية البطولية المزدوجة هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه للشعب والأرض الفلسطينية".
وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "إن العملية تحمل دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في الخليل، جنوب الضفة؛ وكونها تأتي في ظل تصعيد عدوان الاحتلال ضد محافظات شمال الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية في قطاع غزة".
وأضافت "إن العملية تمثل صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، حيث تأتي في ظل حالة التأهب داخل الكيان الصهيوني، الذي لن ينعم بالأمن فوق أرض فلسطين المحتلة وسيتلقى مزيداً من الضربات الموجعة من المقاومة".
ودعت "أبناء الشعب الفلسطيني لمزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة، وضرورة تكاتف كل الجهود وكل السبل لردع الاحتلال وإفشال عدوانه ومخططاته الخبيثة".
وبالمثل؛ أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون في شمالي الخليل، وأوقعت عددا من جنود الاحتلال، من بينهم ضابط، قد أصابت المستويين الأمني والسياسي في كيان الاحتلال بالحرج الشديد".
وقال الحركة، في تصريح لها أمس، أنّ "التضليل الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال عبر نشر روايات مفبركة والتقليل من شأن الاختراق الأمني الذي حققه المقاومون في هذه العملية، لن يغير من واقع الأمر شيئاً".
وشددت "الجهاد" على أنّ "كل محاولات الاحتلال القضاء على المقاومة سواء في الضفة أو في غزة، ستبوء بالفشل"، وأنّ "الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، هي الوقود الأول للمقاومة".
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