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برشلونة يكتسح بلد الوليد بسباعية

8/31/2024 3:03:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- سحق برشلونة بقيادة جناحه البرازيلي رافينيا ضيفه بلد الوليد 7-0 أمس في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، محافظا على الصدارة لأسبوع جديد.
سجّل رافينيا (20، 64 و72) وصنع هدفين لداني أولمو (83) والبديل فيران توريس (85)، فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (24) والفرنسي جول كونديه (45+2) باقي الأهداف.
ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة بفارق خمس نقاط مؤقتا عن فياريال الذي لعب مع مضيفه فالنسيا لاحقا.
وبات الألماني هانزي فليك أول مدرب يقود برشلونة إلى الانتصار في أول أربع مباريات من الدوري منذ إرنستو فالفيردي (فاز في سبع في موسم 2017 - 2018).
في المقابل، تلقى بلد الوليد خسارته الثانية وتوقّف رصيده عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.
وانتظر رافينيا حتّى الدقيقة 20 لافتتاح التسجيل بعدما استلم تمريرة قلب الدفاع باو كوبارسي بطريقة جميلة وانطلق مسددا على يسار الحارس الإستوني كارل هاين.
وانسلّ المهاجم ليفاندوفسكي بين المدافعين واستلم عرضية لامين جمال وسدّد في شباك هاين (24).
وجاء الدور على المدافع كونديه الذي وصلته كرة بعد ركنية وسدد في سقف المرمى (45+2).
وواصل برشلونة ضغطه وسيطرته في الشوط الثاني حتى تمكّن رافينيا من تسجيل الثاني له والرابع لفريقه حين وصلته كرة من ليفاندوفسكي أمام المرمى وسط سقوط المدافعين الذين حاولوا افتتاك الكرة من المهاجم البولندي أولا، فلم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك (64).
وبصم الجناح البرازيلي على ثلاثيته الخاصة“هاتريك” بعد هجمة مرتدة قادها جمال أوصل فيها الكرة إلى رافينيا الذي انفرد وسجّل (72). وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها رافينيا“هاتريك” في مسيرته في أوروبا، والمرة الثانية التي يُسجّل فيها هدفين أيضا، بعد ثنائيته في مرمى باريس سان جرمان الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا في أيار (نيسان) الماضي.
ووضع داني أولمو اسمه بين لائحة المسجّلين حين استلم كرة من رافينيا نفسه، فراوغ ووضع الكرة في شباك الحارس هاين (83). -(وكالات)

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