الاتحاد يهدر فرصة بلوغأبطال آسيا بالخسارة من أوديشا الهندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أهدر فريق الاتحاد فرصة بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للسيدات، بعد خسارته من أوديشا الهندي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب المجموعة الثانية من التصفيات.
وبقي الاتحاد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 3 نقاط، ليخطف الفريق الهندي الصدارة وبطاقة التأهل عن المجموعة بعد بلوغه النقطة السادسة في صدارة المجموعة.
وكان فريق الاتحاد قد فاز على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، فيما تغلب أوديشا على ليون بأربعة أهداف لهدف.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان بتشكيلة مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاف، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
وجاءت خيارات مدرب فريق أوديشا كرسبين شيتري بالاعتماد على كل من شيريا هودا، عريفة زاهر، مريم إبراهيم، نيميتا جورونج، نيشكا باركاش، هاوهنار جراسي، كاجول هوبيرت، نيها، جنفير كنكام، ليندا كوم وبياري.
وعلى الرغم من الضغط الكبير الذي قاده هجوم الاتحاد منذ الدقائق الأولى، إلا أن مهاجمة أوديشا، جنفير كنكام استغلت الخطأ المشترك بين حارسة مرمى الاتحاد شرين الشلبي والمدافعة تقى غازي، وخطفت الكرة لتسجل هدف التقدم لفريقها عند الدقيقة 27 من زمن اللقاء.
ووجهت حكمة المباراة الأسترالية ريبيكا دوركاو البطاقة الحمراء للاعبة الاتحاد لين البطوش ولاعبة أوديشا هاوهنار جراسي، بعد التحام بين اللاعبتين قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، لينتهي الشوط بتأخر الاتحاد بهدف نظيف.
وتمكن الاتحاد من تعديل الكفة عند الدقيقة 57 من زمن اللقاء عبر بمهاجمة ميساء جبارة، من تسديدة مميزة يقدمها اليسرى سكنت الزاوية اليمنى لحارسة المرمى الهندية، قبل أن تعود كنكام وتسجل هدفها الشخصي الثاني ولفريقها عند الدقيقة 71، بعد خطأ تشتيت الكرة من الشلبي، ليحاول الاتحاد بعد ذلك تعديل الكفة دون أن ينجح بذلك، ويفقد ممثل الكرة الأردنية فرصة التأهل لدور المجموعات.
وسيخوض أوديشا النهائيات في المجموعة الثالثة مع كل: من أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
وبلغت 8 فرق البطولة بشكل مباشر وهي: ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه.
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