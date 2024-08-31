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الاتحاد يهدر فرصة بلوغأبطال آسيا بالخسارة من أوديشا الهندي

8/31/2024 3:03:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أهدر فريق الاتحاد فرصة بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للسيدات، بعد خسارته من أوديشا الهندي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب المجموعة الثانية من التصفيات.
وبقي الاتحاد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 3 نقاط، ليخطف الفريق الهندي الصدارة وبطاقة التأهل عن المجموعة بعد بلوغه النقطة السادسة في صدارة المجموعة.
وكان فريق الاتحاد قد فاز على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، فيما تغلب أوديشا على ليون بأربعة أهداف لهدف.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان بتشكيلة مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاف، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، ميساء جبارة وبن زيان فاطمة.
وجاءت خيارات مدرب فريق أوديشا كرسبين شيتري بالاعتماد على كل من شيريا هودا، عريفة زاهر، مريم إبراهيم، نيميتا جورونج، نيشكا باركاش، هاوهنار جراسي، كاجول هوبيرت، نيها، جنفير كنكام، ليندا كوم وبياري.
وعلى الرغم من الضغط الكبير الذي قاده هجوم الاتحاد منذ الدقائق الأولى، إلا أن مهاجمة أوديشا، جنفير كنكام استغلت الخطأ المشترك بين حارسة مرمى الاتحاد شرين الشلبي والمدافعة تقى غازي، وخطفت الكرة لتسجل هدف التقدم لفريقها عند الدقيقة 27 من زمن اللقاء.
ووجهت حكمة المباراة الأسترالية ريبيكا دوركاو البطاقة الحمراء للاعبة الاتحاد لين البطوش ولاعبة أوديشا هاوهنار جراسي، بعد التحام بين اللاعبتين قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، لينتهي الشوط بتأخر الاتحاد بهدف نظيف.
وتمكن الاتحاد من تعديل الكفة عند الدقيقة 57 من زمن اللقاء عبر بمهاجمة ميساء جبارة، من تسديدة مميزة يقدمها اليسرى سكنت الزاوية اليمنى لحارسة المرمى الهندية، قبل أن تعود كنكام وتسجل هدفها الشخصي الثاني ولفريقها عند الدقيقة 71، بعد خطأ تشتيت الكرة من الشلبي، ليحاول الاتحاد بعد ذلك تعديل الكفة دون أن ينجح بذلك، ويفقد ممثل الكرة الأردنية فرصة التأهل لدور المجموعات.
‎وسيخوض أوديشا النهائيات في المجموعة الثالثة مع كل: من أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه.
وبلغت 8 فرق البطولة بشكل مباشر وهي: ووهان جيندحا الصيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، ملبورن سيتي الأسترالي، هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، كلية إيجان سكولارز التايلندي، هو تشي منه الفيتنامي، وتايتشونج بلو ويل من الصين تايبيه.

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