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الزعبي يحتفظ برئاسة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

8/31/2024 3:03:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد -احتفظ رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، بمنصبه رئيسا لاتحاد لاتحاد غرب آسيا للدورة الانتخابية 2024 - 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بفندق موفنبك بالعاصمة عمان.
وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي عباس وحيد، وبمنصب نائبي الرئيس فاز الكويتي فلحان العتيبي، واللبناني جورج كوبلي، وفاز بعضوية المجلس كل من الإماراتي عبدالرحمن المنهالي، والفلسطيني رضوان الشريف، والقطري ثاني الزراع، واليمني عصام السنيني، والسعودي شُبر العوامي، والسوري بسام خليل.

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