الزعبي يحتفظ برئاسة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -احتفظ رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، بمنصبه رئيسا لاتحاد لاتحاد غرب آسيا للدورة الانتخابية 2024 - 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي عقد أمس في قاعة الاجتماعات بفندق موفنبك بالعاصمة عمان.
وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي عباس وحيد، وبمنصب نائبي الرئيس فاز الكويتي فلحان العتيبي، واللبناني جورج كوبلي، وفاز بعضوية المجلس كل من الإماراتي عبدالرحمن المنهالي، والفلسطيني رضوان الشريف، والقطري ثاني الزراع، واليمني عصام السنيني، والسعودي شُبر العوامي، والسوري بسام خليل.
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