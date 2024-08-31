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النصر يتوج بلقب دوري طائرة السيدات لأول مرة بتاريخه

8/31/2024 3:03:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- ظفر فريق النصر بلقب دوري السيدات الممتاز لكرة الطائرة لأول مرة بتاريخه، وطبع اسمه على“ثلاثية” ألقاب الموسم 2024، وذلك بعد الفوز على منافسه التقليدي دي لاسال بنتيجة 3-1، بواقع 25-19، 25-16، 21-25، و25-19 في المباراة التي جرت في الصالة الرياضية بجامعة البتراء، برعاية رئيس الجامعة د.رامي عبدالرحيم.
وتوج راعي المباراة عبدالرحيم النصر بكأس الدوري والميداليات الذهبية، وقلد لاعبات دي لاسال بالميداليات الفضية، ولاعبات التعاون بالميداليات البرونزية، بعد أن حل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، وجرى حفل التتويج بحضور اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ورؤساء الناديين، وانهى فريق النصر سباق الدوري متصدرا برصيد 21 نقطة، وله 24 شوطا فيما خسر شوطين اثنين ذهابا وإيابا.
وحل فريق دي لاسال وصيفا برصيد 18 نقطة، وله 20 شوطا وعليه 6 اشواط، في البطولة التي حسمها النصر بعد الفوز في الشوط الثاني مباشرة، دون الحاجة لنتيجة الشوط الثالث، في إنجاز تاريخي يحسب للاعبات النصر، والمدير الفني للفريق علي منكو الذي قاده إلى لقبي السوبر وكأس الأميرة آية للموسم الحالي.
ورغم أن دي لاسال تقدم في الشوط الاول، واظهرت ابرز لاعباته غنى عساف، فرح العطوط، زينة الطاهر، التونسية مروة بوغانمي، نانسي عياش وداليا وادي، رغبة في ابقاء أمل التتويج بالدوري، إلا ان لاعبات النصر سرعان ما رتبن اوراقهن، بفضل حنكة الشقيقات الثلاثة رهف ورند ورغد حيمور، والجزائرية مروة بنت سالم، وشهد العواملة ودانا المشاعلة، وتناسقت العابهن، وظهرت فاعلية اللاعبات الجماعية هجوميا ودفاعيا، وتقدم النصر بالنقاط وحسم الشوط الأول بنتيجة 25-19.
وبقي النصر الأفضل فنيا وتكتيكيا وتنظيما تحت الشبكة، في ظل اخطاء لاعبات دي لاسال وانكشاف الملعب الخلفي، لينهي النصر الشوط الثاني 25-16، ورغم أن دي لاسال حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-21، وإلا أن النصر عاد بقوة إلى الشوط الرابع وفاز 25-19، وأنهى المباراة بنتيجة بنتيجة 3-1 مستحقا لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

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