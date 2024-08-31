النصر يتوج بلقب دوري طائرة السيدات لأول مرة بتاريخه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- ظفر فريق النصر بلقب دوري السيدات الممتاز لكرة الطائرة لأول مرة بتاريخه، وطبع اسمه على“ثلاثية” ألقاب الموسم 2024، وذلك بعد الفوز على منافسه التقليدي دي لاسال بنتيجة 3-1، بواقع 25-19، 25-16، 21-25، و25-19 في المباراة التي جرت في الصالة الرياضية بجامعة البتراء، برعاية رئيس الجامعة د.رامي عبدالرحيم.
وتوج راعي المباراة عبدالرحيم النصر بكأس الدوري
والميداليات الذهبية، وقلد لاعبات دي لاسال بالميداليات الفضية، ولاعبات التعاون بالميداليات البرونزية، بعد أن حل بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، وجرى حفل التتويج بحضور اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ورؤساء الناديين، وانهى فريق النصر سباق الدوري متصدرا برصيد 21 نقطة، وله 24 شوطا فيما خسر شوطين اثنين ذهابا وإيابا.
وحل فريق دي لاسال وصيفا برصيد 18 نقطة، وله 20 شوطا وعليه 6 اشواط، في البطولة التي حسمها النصر بعد الفوز في الشوط الثاني مباشرة، دون الحاجة لنتيجة الشوط الثالث، في إنجاز تاريخي يحسب للاعبات النصر، والمدير الفني للفريق علي منكو الذي قاده إلى لقبي السوبر وكأس الأميرة آية للموسم الحالي.
ورغم أن دي لاسال تقدم في الشوط الاول، واظهرت ابرز لاعباته غنى عساف، فرح العطوط، زينة الطاهر، التونسية مروة بوغانمي، نانسي عياش وداليا وادي، رغبة في ابقاء أمل التتويج بالدوري، إلا ان لاعبات النصر سرعان ما رتبن اوراقهن، بفضل حنكة الشقيقات الثلاثة رهف ورند ورغد حيمور، والجزائرية مروة بنت سالم، وشهد العواملة ودانا المشاعلة، وتناسقت العابهن، وظهرت فاعلية اللاعبات الجماعية هجوميا ودفاعيا، وتقدم النصر بالنقاط وحسم الشوط الأول بنتيجة 25-19.
وبقي النصر الأفضل فنيا وتكتيكيا وتنظيما تحت الشبكة، في ظل اخطاء لاعبات دي لاسال وانكشاف الملعب الخلفي، لينهي النصر الشوط الثاني 25-16، ورغم أن دي لاسال حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-21، وإلا أن النصر عاد بقوة إلى الشوط الرابع وفاز 25-19، وأنهى المباراة بنتيجة بنتيجة 3-1 مستحقا لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.
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