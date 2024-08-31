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الإحصائيات ترسم خريطة الطريق لمدرب النشامى في اختيار التشكيلة

8/31/2024 3:03:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- كشف لاعبون في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، أن المدير الفني المغربي جمال سلامي، لا يعترف بالأسماء والنجومية في تشكيلة المنتخب، بقدر ما يعتمد على الإحصائيات التي يرصدها له مساعدوه، ويتم تدوينها ومناقشتها، قبل أن ترسم له هذه الإحصائيات خريطة الطريق.
ويعتقد لاعبون في صفوف منتخب النشامى، أن المدرب بات يملك إحصائيات عالية عن مستوى اللاعبين، اكتسبها من المباراتين الوديتين أمام منتخب كوريا الشمالية اللتين جرتا في عمان، وانتهت الأولى بالتعادل السلبي، فيما فاز المنتخب الوطني في المباراة الثانية 2-1.
وبنى مدرب المنتخب، خياراته لتشكيلة مباراتي الكويت وفلسطين، على الإحصائيات التي حصل عليها من معسكر المنتخب في الأيام الأخيرة، ووديتي كوريا الشمالية، وهو ما يفسر استبعاده لنجوم في التشكيلة الأخيرة، بسبب ضعف إحصائياتهم خلال المرحلة الأخيرة.
ولاقت تشكيلة المنتخب لمباراتي الكويت وفلسطين يومي 5 و10 من الشهر الحالي، انتقادات بسبب استبعادها للاعبين برزوا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة أمثال عارف الحاج (تم إعادته لاحقا بعد استبعاد محمد أبو زريق“شرارة” للإصابة) وفراس شلباية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن إحصائيات اللاعبين المستبعدين، لم تأت كما يشتهي سلامي، وبالتالي إبعادهم بناء على الإحصائيات وليس بناء على الأسماء.
وضمت تشكيلة المنتخب النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين اللاعبين: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة - بتوقيت الأردن - عصر الثلاثاء 10 من الشهر الحالي في ماليزيا، علما أن منتخب النشامى سيطير بطائرة خاصة من عمان إلى كوالالمبور، لملاقاة منتخب فلسطين في التصفيات.
ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
ومنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني لاعبيه إجازة قصيرة امتدت لساعات، قبل العودة إلى معسكر المنتخب في الفندق، استعدادا لمباراة الكويت.
وغادر لاعبو المنتخب الفندق عائدين إلى منازلهم ظهر أول من أمس، قبل أن يلتحقوا عند مساء أمس بتدريب المنتخب، ومن ثم التوجه إلى الفندق، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى نهاية مباراة“النشامى” أمام الكويت.
المدير الفني للمنتخب الوطني، رفض إعلان اختياراته من اللاعبين، خلال فترة تجمع المنتخب في الفندق، حيث طلب من اللاعبين العودة إلى منازلهم يوم الجمعة ظهرا، قبل أن يعلن مساء، اختيار 26 لاعبا في المنتخب، واستبعد 8 لاعبين هم: عارف الحاج، وسيم ريالات، علي حجبي، فراس شلباية، إبراهيم صبرة، علي العزايزة، حجازي ماهر وخالد زكريا.
ويوم أمس، أعلن الاتحاد عن إعادة استدعاء الحاج، ليحل بدلا من“شرارة” الذي بدوره، أتى لمعسكر الفريق وهو مصاب بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.
إلى ذلك، ينتظر المنتخب الوطني، التحاق لاعبيه موسى التعمري المحترف في مونبلييه، ويزن العرب المحترف في سيؤول الكوري الجنوبي.
ويصل المنتخب الكويتي الشقيق إلى عمان يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمباراة يوم الخميس.
وينتظر أن يتدرب الفريق يوم الأربعاء المقبل على ستاد عمان، استعدادا للمباراة التي ينظر إليها الكويتيون بأهمية كبيرة، كونها تأتي في بداية المشوار في التصفيات الحاسمة.

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