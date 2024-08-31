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في المسألة الاقتصادية الوطنية: ما العمل؟

8/31/2024 3:03:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طال أم قصر عدوان الاحتلال الآثم على الأهل في فلسطين، فإن الأثر على الأردن والمنطقة سيبقى ارتداده حاضراً وملموساً في الأجل القصير والطويل، فماذا نحن فاعلون؟
من المهم والمفيد عدم التسليم للحال الاقتصادي الذي وصلنا إليه، وعدم اتخاذ الأحداث الأخيرة التي أثرت على المنطقة برمتها، كذريعة لتبرير التراجع الكبير بأغلب المؤشرات الاقتصادية وبمعظم المؤشرات الحياتية التي يلمسها المواطن، ومهمة الفريق الاقتصادي الآن وأكثر من أي وقت مضى التفكير بما يمكن عمله –لا أعلم إذا كان هناك أي إجراء فعلي قد حدث- من إجراءات وقرارات مباشرة لتعزيز منعة وقدرة الاقتصاد الوطني على الثبات –أو تقليل الخسارة- والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية.
الأفكار قد تكون كثيرة، وكما هو معروف فإن الضيق المالي قد يحول دون تنفيذها، لكن الأهم من ذلك هو النظر استراتيجيا واستشرافيا لمآلات الوضع الراهن وآثاره السياسية والاقتصادية على الدولة الأردنية. لذلك أجد لزاما على الحكومة بشكل عام وعلى الفريق الاقتصادي فيها بشكل خاص التفكير ببعض الإجراءات المتعلقة بالطاقة والغذاء والماء والتي يمكن أن تساعد الأردن في تحسين وضعه الاقتصادي والتجاري في ظل هذه الظروف.
ابتداء علينا النظر مليا بخيارات تنويع مصادر الطاقة، ففي ظل التقلبات السياسية والأمنية في المنطقة، يمكن للأردن تقليل اعتماده على استيراد الطاقة من بعض الدول والتركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتحسين الأمن الطاقي. كما أن السعي نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال العمل على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لتحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات أمر استراتيجي حيوي مهم، خاصة في السلع الأساسية (60 % من السلع الاساسية هي إنتاج أردني)، مما يساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين التجارة الإقليمية، والتي بالرغم من كل التحديات، يمكن للأردن تعزيز علاقاته التجارية مع دول الجوار الأخرى التي لم تتأثر بالنزاع، والبحث عن فرص جديدة للتصدير خاصة في أسواق بديلة.
ومن الضروري دعم القطاعات المتضررة كتوفير الدعم المالي والفني للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من النزاعات الإقليمية، مثل قطاع النقل والخدمات، لضمان استمراريتها واستعادة نشاطها الاقتصادي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن تحفيز السياحة الداخلية، والتي شهدت تراجعا مع تراجع السياحة الخارجية بسبب الظروف الإقليمية، سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستهلاك المحلي. ومع وقع الاضطرابات في المنطقة وتراجع الاستثمارات الأجنبية في الأردن، بات الحديث عنها غير مجد –في الوقت الحالي- وقد يكون العمل وبذل الجهد باتجاه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذا جدوى يلمسه الناس بصورة أفضل من انتظار استثمار لمستثمر قد لا يأتي، وعليه فإن تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدراتها التصديرية، من خلال توفير التمويل، التدريب، والوصول إلى الأسواق الدولية وتمكين هؤلاء، وخاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي التي نشهدها بات لزاماً على الحكومة التفكير به بصورة أكثر شمولا وبتعقيدات أقلّ.
المتمعن في هيكل الصادرات الوطنية وأرقام التجارة الخارجية، يجد أن 6 سلع صناعية استحوذت على 60 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة حوالي (4 مليارات دينار) متمثلة في الألبسة والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام. إن تنويع وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية لتشمل منتجات ذات قيمة مضافة عالية وقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الحالية كالصناعات الدوائية والزراعية. لاشك سيحسن ظروف التصدير المحلية. فزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتطوير الصناعات المحلية قبل تصديرها. والبحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات الأردنية خارج المنطقة التقليدية، مثل الدول الأفريقية أو الأسواق الآسيوية الأخرى، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، سيزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما أن تعزيز العلاقات التجارية مع دول الشركاء من خلال اتفاقيات تجارية جديدة أو تحسين الشروط الحالية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الأردنية، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل التعقيدات اللوجستية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيساعد في تحسين القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.
ختاماً، إن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المنطة والإقليم ليس بمعزل عن الأردن، لكن من الضروري اليوم أن لا نبقى متفرجين ولا متباكين بل الآن وقت العمل الدؤوب، واتخاذ القرارات السريعة المدروسة –ولا أقول المتسرعة- للتخفيف من حدة تلك الارتدادات التي يمر بها الاقتصاد الأردني.

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