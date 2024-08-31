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بيان انتخابي وأظفر بحبر

8/31/2024 3:03:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


كَوْني غير مقتنع بكل البيانات الانتخابية المطروحة من المترشحين، سواء الذين أعرفهم أو لا أعرفهم، وذلك بعد الاطلاع على مجملها كونها تنوعت بين الأحلام والآمال، وبين الطموح والخيال، أو بين بيع الكلام وتوزيع المناصب، ومنها كثير ما يشبه ذر الرماد في العيون، لضيق أفقها، وتشابهها لكل بيان طُرح لمترشح نجح أم لم ينجح في مجلس سابق، بالإضافة لكوني- أنا أصلا ما بعجبني العجب-، وبعد جلسة تفكير لم تتجاوز دقائق معدودة، سألت نفسي لماذا يعمل دماغي بالعكس؟ فمتى كان ينتظر الفرد أن يحقق النجاح والغاية والتغيير بتفكير الآخرين؟ ولماذا ننتظر نحن الناخبين وعددنا يفوق الخمسة ملايين ناخب أن نقرأ ونقبل بيانا من مترشحين عددهم أقل من تسعمائة مترشح؟ فهي معادلة غير متوافقة بكافة الأبعاد. ومن منهم يملك حتى مساحة وأثرا أوسع كما ونوعا؟فرأيت الأَولى أن نقوم نحن الناخبين بكتابة بياننا الانتخابي، وإلزام المترشحين به، ونتوقف عن طرح السؤال الحتمي واليومي لمترشح المستقبل متسائلين أين بيانك؟ وما هو برنامجك الانتخابي؟ فكما نعلم هو فرد واحد مهما فكر وانطلق، فمكانته وحركته محدودة في المصلحة والعطاء مقابل المجموع، إن كان عطاؤه أصلا موجودا ومضمونا، فأغلبها تنتهي بصدور نتائج الانتخابات.
وهنا كان قراري بأنّي سأبدأ بكتابة بياني كناخب، وأدعو كل ناخب أن يكتب بيانه ويبحث هو بين المترشحين للمجلس المقبل عمّن يملك القدرة والفرصة والصدق لإنفاذه، أو على الأقل قادر على السعي لإنجاحه، أو حتى أن نعلم أنه مترشح يملك ويتوافق مع ما ذهب إليه الناخب في بيانه من رغبات وطموح أو مهما كان اسمها، فواقع الحال اليوم ليس سهلا أو متاحا ليكون بيئة لأحلام اليقظة ورهن شعارات المترشحين، ولا ألومهم؛ فمحيطنا ملتهب منذ عقود، ومصادرنا الطبيعية صعبة المنال إدارة وتنقيبا إن لم تكن أصلا مملوكة لشركة أجنبية، ومواردنا المالية محدودة المداخل متسعة المخارج، ومواطننا صعب الإقناع كثير الشكوى، وخططنا وإستراتيجياتنا ورقية في معظمها أو بين مكررة ومنسوخة، ومسؤولونا صلاحيتهم في العمل العام قصيرة والشركات الحكومية موروثة طويلة، واقتصادنا يقوم على استثمارات تأسرها قوانين تتعدل كثيرا، وسياحتنا توقفها إشاعة أو- طوشة- في أقرب دولة في المنطقة، ويطعننا من كل اتجاه وفي كل مناسبة حراك من ثلة متربصين خلف غطاء المصلحة أو الدين أو السياسة، يتقربون إلينا على أنهم إخوان، يتحكم بقرارهم وفكرهم ومسيرتهم وسلوكهم هوامير الفكر الأيديولوجي الحالم بالعبث بأمننا المجتمعي ومستقبلنا السياسي، يستخدم فيها أيدي محلية تديرها عقول أجنبية الهوى داخلية وخارجية نتنة، ولا يسندنا اليوم ومنذ سنوات عمرنا بحق سوى عراقة واتزان سياسة خارجية وداخلية قوية، وقيادة بحكم ملكي يعي الواقع والمستقبل والأدوار، وصلابة أجهزة أمنية وجيش يملكون ضبط ووزن الواقع بحنكة وحكمة، وفوق كل ذلك رحمة الله وستره وبركته لأرض أردنية مباركة.
فيا عزيزي الناخب، أنت ميزان القادم وكاتب المستقبل باختياراتك، فاكتب بيانك كناخب وطن، وافرض الأفضل لمستقبل الأردن، وليكن أول برامجك اختيارا لمترشح بعيد كل البعد عن العابثين بغطاء الدين أو المصلحة، وليكن ثانيا اختيارا لمن هم لتراب وطنك ورفعته أصدق، وليكن ثالثا من تعلمهم لمستقبل الشعب وسياسة النجاح أقرب، وأما رابعا فتوجه لمن يعي المرحلة والمحيط ولا هم له غير الاستقرار وفرصة الحياة للشعب أجمع، ولا تنسى في برنامجك خامسا أن تقدم من هم يضمنون العمل والفرصة والتعليم والصحة والعدل والمساواة وللحقوق هم أسرع، واعلم أنها فرصتك وقرارك أنت من يستوجب أن يسأل فيها عن المستقبل باختيارك، وإن نسيت كل ذلك لعصبية أو عشائرية أو جهوية أو مصلحة شخصية أو تحركت بتوجيه أيديولوجي مرفوض، فتذكر يوم النتائج أنه لن يبقى لك من يوم الاقتراع والاختيار غير بقعة حبر على أظفرك، تأسرك والوطن لعمر جديد، واعلم أنك من حدد وجهتها وأثرها وستتحمل مسؤوليتها، وهذا بياني كناخب أدعو الله أن يلقى قبولا بينكم.

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