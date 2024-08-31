Sunday, 01 September 2024 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإنسانية ومعركتها

8/31/2024 3:03:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


قبل سنوات استوقفني تقرير الهيئة المستقلة الخاصة بالقضايا الإنسانية في العالم والذي جاء بعنوان ((هل تكسب الإنسانية معركتها؟))، فكتبت فيه مقالا يضيء على بعض القضايا والتساؤلات المستمرة حتى يومنا هذا والتي سلط التقرير الضوء عليها. واليوم في ظل ما نشهده من أحداث أليمة واختلالات في المشهد الإنساني أعيد جزءا مما طرح في مضامين هذا التقرير.
((لا بدّ إذا من الاستثمار في الأمن الحقيقي، وهو الأمن الإنساني الذي لا يكتسب إلا بكسب القلوب والعقول. فما زلنا –أكثر من أي وقت مضى- بحاجة ماسة إلى أخلاقيات التضامن الإنساني التي تعكس القيم المتأصلة في الوجدان الإنساني الجمعي: احترام الحياة، والاعتراف بالكرامة الإنسانية، والإحساس بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة. كذلك يجب الانتقال من القول إلى الفعل، ومن التنظير إلى التطبيق. وفي هذا الصدد، لعل أهم هدف إستراتيجي لنا هو صوغ مسودة قانون عالمي للسلم،؛ يساهم في بناء عالم أكثر تراحما، وأشد تضامنا وأعمق فهما)).
هذا ما أشار إليه سمو الأمير الحسن بن طلال في معرض تقديمه لهذا التقرير والذي مر ما يقارب من العشرين عاما على اصداره، وبالرغم من مرور كلّ ذلك الوقت ما يزال السؤال المطروح عنوانا لتقرير محل النقاش والتساؤل والتفكير العميق، وما تزال إشكاليات الأمن الإنساني وتحديات الإنسانية قائمة، لا بل اتخذت أشكالا وصورا أشد وطأة.
لعل ما يميز تقرير الهيئة المستقلة الخاصة بالقضايا الإنسانية هذا، هو النظرة الإنسانية العميقة للمعطيات كافة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في آن واحد؛ وهذا ما عبر عنه التقرير حين أشار إلى عدة مسائل محورية، أبرزها:
أولًا: إن قيم الإنسانية يتوجب أن تشكل توجها أساسيا نحو مصالح النّاس ورفاههم، وهي قيم تستدعي وضع كل ما من شأنه الحط من الرفاه الإنساني موضع التساؤل مهما كان تأثيره على النمو الاقتصادي والقوة السياسية أو على استقرار نظام من الأنظمة؛ فالمفاهيم التجريدية كالنمو والاستقرار ليست غايات بحد ذاتها، بل هي أمور تكتسب قيمتها إذا ما أثمرت مزيدا من الرفاه للبشر، مع التأكيد على أن إنسانيتنا المشتركة لا تعني انكار الاهتمامات أو المصالح الخاصة أو التقليل من شأنها، بل تعني الاعتراف بأن الحقيقة ليس لها تعريف واحد يقبله الجميع دون شروط ؛ لذا يتوجب البدء من نقطة الإنسانية المشتركة، مثلما يمكننا التعايش مع المفاهيم المتعددة للحقيقة.
ثانيًا: يشكل التضامن مع الأجيال القادمة أحد الأبعاد الأساسية لقيمة الإنسانية، فالمسؤولية تقتضي في هذا الاطار أن لا ترث الأجيال القادمة كوكبا اضمحلت موارده أو دمرت بيئته بشكل لا إصلاح بعده، وحيث أن العالم لا يستطيع السيطرة على نتائج أفعاله في الكثير من الأحيان، فإن ذلك يتطلب عددا من الموجبات الإخلاقية أبرزها دراسة كل النتائج المترتبة على عمل من الأعمال بعيدا عن الفردية أو التفكير ذي البعد الواحد الذي يركز على المكتسبات المادية.
ثالثا: إن قيم الإنسانية يتوجب ان تشكل اتجاها ومنهج حياة للأفراد، وأن تكون اطارا لصانعي السياسات في آن واحد، وتتجاوز هذه القيم حدود القانون الدولي والإنساني القائم، حيث إنها تربط الأخلاق بالأفعال على المستويات كافة؛ فالعصر الحالي يحتاج إلى منظور أخلاقي أشمل وأبعد من المنظور القانوني، لأننا وثيقو الصلة بعضنا ببعض، الأمر الذي يتطلب إصلاحا شاملا للاتجاهات الفردية والجماعية والمؤسسية نحو قيم الإنسانية وفهما أعمق لها.
هذه بعض الإضاءات التي سلط التقرير الضوء عليها في إطار تحليل فلسفي عميق للإنسانية ومتطلبات الحفاظ عليها وإعادة موضعتها لتكون محورا ومرتكزا تبنى عليه السياسات والقرارات التي تتخذ على مختلف المستويات الوطنية والعالمية.
في الواقع معطيات كثيرة واحداث متلاحقة، تجعل من سؤال ((هل تكسب الإنسانية معركتها؟))، سؤالًا قائما ومشروعا، وقد يحتاج سنوات أخرى عديدة للإجابة عنه. وتبقى الحقيقة الثابتة بأن الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية وحتى التشريعات على المستوى الوطني، لن تؤتي أكلها في المجال الإنساني ما لم يقرر الأفراد وتصمم الأمم على جعل هذا العالم يتمتع بقدر أكبر من الإنسانية. فالإنسانية وكما أشار التقرير ذاته، هي الجسر الذي يصل بين الأخلاق وحقوق الإنسان والقانون، وهذه المتطلبات هي التي تجعل العالم مكانًا آمنا ويتمتع بالسلام للجيل الحاضر والأجيال القادمة.

MENAFN31082024000072011014ID1108622552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث