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نزاهة مؤسسات الدولة

8/31/2024 3:03:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يمكن لأي اقتصاد أن يزدهر دون اتباع نهج صارم في مكافحة الفساد، وتطبيق المعايير والآليات التي تضمن نزاهة المعاملات المالية والإدارية، لأن الفساد يهدم أساسات أي دولة، ويهدر مواردها، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم، لكن ما يميز الأردن في هذا السياق هو التزامه الصارم بمحاربة هذا الوباء، ليس بالشعارات الفارغة، بل بتطبيق حقيقي وفعال للإجراءات الصارمة والمستندة إلى التكنولوجيا الحديثة. ولا يمكن الحديث عن نهج صارم في مكافحة الفساد دون الإشارة إلى الدور الأساسي للدعم الملكي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، فمنذ تأسيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كان للدعم الملكي المباشر الدور الأكبر في تمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريق مكافحة الفساد. جلالة الملك لم يكتف بوضع مكافحة الفساد على رأس أولويات الدولة، بل عمل بشكل مستمر على توجيه الحكومات المتعاقبة لتوفير الدعم الكامل للهيئة، سواء من خلال التعديلات القانونية، أو من خلال توفير الإمكانات المادية والتقنية اللازمة، فهذه التوجيهات لم تكن مجرد توجيهات رمزية، بل كانت خريطة طريق واضحة أعطت الهيئة القوة والمرونة اللازمة للتحرك بفعالية في كل الاتجاهات. بفضل هذا الدعم الملكي، استطاعت الهيئة أن تحقق إنجازات، منها استرداد أكثر من 141 مليون دينار في عام 2023، فهذه الأموال كانت ستضيع في دوامة الفساد لولا التدخل السريع والفعال من الهيئة، فهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل حي على أهمية تبني النهج الصحيح والالتزام بتطبيقه دون تهاون. الهيئة لم تقف عند استعادة الأموال فقط، بل أحالت 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، مما يعكس مدى الجدية في مواجهة الفساد، وعدم التهاون مع المتورطين فيه، وهذا النهج القوي يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يرون أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة عازمة على حماية مصالحهم. ومن المؤكد أن إدماج التكنولوجيا في عملية مكافحة الفساد كان له دور كبير في هذه الإنجازات، فتوفير وسائل تكنولوجية متطورة للوصول إلى المعلومات، تدقيقها، والبحث فيها، جعل من المستحيل تقريبا على الفاسدين الإفلات من العدالة، وهذه الأدوات الحديثة لم تقتصر على كشف الجرائم فحسب، بل ساهمت أيضا في الوقاية منها من خلال تسهيل التتبع والتدقيق في كل معاملة مشبوهة. وفي هذا السياق، يجب الإشادة بالدور الريادي لرئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، فخلال خمس سنوات من رئاسته، نجح في دفع الهيئة لتحقيق تقدم كبير، حيث أصبح الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا و63 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، فهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة لجهود مستمرة وتطوير مستمر للأدوات والأساليب المستخدمة في مكافحة الفساد. الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كانت دائما الدافع الرئيسي وراء هذه النجاحات، فالتعديلات المستمرة على القوانين، وتوفير الدعم الكامل للهيئة، جعلت من الممكن الوصول إلى نسبة توافق بين قرارات الهيئة والسلطة القضائية وصلت إلى 83 %، فهذه النسبة العالية تعكس الثقة المتبادلة والتنسيق الفعال بين مختلف مؤسسات الدولة. ولا يمكن أن نقلل من أهمية النهج الصارم وتطبيق المعايير والآليات بشكل دقيق في مكافحة الفساد، لذلك إن التكنولوجيا المتقدمة، مع الإرادة السياسية والدعم الملكي، هي المفتاح لضمان نزاهة مؤسسات الدولة، فبفضل هذه الجهود، يمكن للأردن أن يمضي قدما نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة، حيث لا مكان للفاسدين بيننا.

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