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هذه رسالتنا.. هذه رايتنا..!

8/31/2024 3:03:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يشاهد العالم كله ويتحدث عن الهجوم الإبادي الوحشي الذي يشنّه العدو الصهيوني وحلفاؤه وأصدقاؤه– لا على الفلسطينيين كأجساد فحسب، بل على عناصر تاريخهم ورموز هويتهم. والهدف: إخراج الفلسطينيين من التاريخ، بتصفية أكبر عدد منهم جسديًا، وتهجير الباقين ليعيشوا بلا جنسية أو بهويات بديلة، وإعدام أي أدلة تؤشر على وجودهم في العالم في أي وقت، إذا أمكن. وفي الحقيقة، يزيد من فظاعة الهجمة تنوع المشاركين. ثمة أميركا وحلفاؤها الغربيون الذين لا يكتفون بالمشاركة في استهداف الفلسطينيين وحدهم بالإبادة، وإنما ينقضّون على كل من يذكرون اسم فلسطين أو يبرزون رموزها، ويسكتونهم بكافة السبل. وثمة الأفظع؛ المشاركة المؤلمة، غير المتوقعة، المتجلية في حذف بعض وزارات التعليم تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية من الكتب المدرسية العربية– بل وكتابة اسم ((إسرائيل)) على خريطتها التاريخية– كمشاركة لا يبررها شيء في إبادة فلسطين معرفيًا!
ينبغي أن يضيف هذا التنويع من الهجمات المثابرة الشرسة على الوجود الفلسطيني إلى قلق الفلسطينيين وأنصار الإنسانية– ليس من احتمال تمكُّن أي قوة أو تحالف من إلغاء هذا الوجود– لقد أظهر الفلسطينيون أن هذا غير ممكن. المقلق هو الآلام ذات الأبعاد الأسطورية التي يتحملها الفلسطينيون للدفاع عما هو مكفول لمعظم الآخرين: الحق في الوجود الحسّي والتاريخي.
ومع ذلك، ثمة أسباب لا تنتهي لتبديد القلق على أساس الوعد الذي يزداد صدقية فحسب بحتمية التحرر الذي لا بد أن يجلبه الصمود الأسطوري. والصمود الفلسطيني قيد العرض في كل يوم ولحظة، من فجر التاريخ وحتى رشيد حنون، وقبله وبعده.
بين الركام، في شوارع مخيم نور شمس التي دمّرتها الجرافات الصهيونية الوحشية، وأمام التهديد المميت للعربات العسكرية في الدروب الفارغة، وقف أبو ناصر، بالزي الفلسطيني ملوحًا بالعلم الوطني المحظور، ليقول أن شيئًا في العالم لن يكسر الروح الفلسطينية. وهو شخص واحد، لكنه لخص أيضًا كل فلسطين وكل فلسطيني على وجه الكرة الأرضية. ولم يكن رشيد حنون في حاجة إلى قول أي شيء. تكفي رؤيته في موقفه الباسل لفهم كل شيء. لكنهم سألوه ونقل رسالة الفلسطينيين إلى المستعمرين والعالم.
قال للتلفزيون العربي: ((رسالتي لهذا الاحتلال، ورسالتي لكل مَن يصطف إلى جانب الاحتلال، ورسالتي لكل من خذل الفلسطينيين، أن الفلسطيني، 76 عامًا يُقتل، يشرد، ويدمر، ويُسجن، وتُسلب أرضه، لكن الفلسطيني باقٍ. الفلسطيني يقول لهؤلاء المصطفين، أن شعب فلسطين، وأحرار فلسطين، عاهدوا الآباء والأجداد على أن يكونوا حماة لهذه الأرض. رغم كل هذا الدمار، لن نبتعد عن هذه الأرض. نقول لك أيها الاحتلال: نحن كأشجار الزيتون، كلما أحرقتها، كلما اخضرت وأينعت وامتدت جذورها في الأرض. هذا هو الشعب الفلسطيني، نقول لك: إن دمارك هذا لن يثنينا عن مقاومتك. لن نرحل. ولن نرفع الراية البيضاء أيها الاحتلال. لن نبتعد... ((الأم الفلسطينية والبيت الفلسطيني حاضن لكل شريف، ولكل مقاوم ولكل حر. هذه رسالتنا. وهذه رايتنا...)).
وقال لقناة ((الجزيرة)): ((رغم كل هذه الآليات التي تجرف وتقتلع، إلا أن الفلسطيني سيبقى يقاوم في أرضه لأنه أقوى من كل هذه المعدات، وستبقى رايتنا مرفوعة لتخبر العالم أجمع بأن الفلسطيني ما زال يقاوم ولم ينهزم وباقٍ على أرضه... إننا نتوارث هذه الراية وكذلك النضال وسنبقى مدافعين عن أرضنا حتى زوال الاحتلال، ولأجل هذا العلَم سنظل نقاوم)).
وفي نفس اليوم، تحدث سامر جابر أبو عدي (والد القائد الشهيد أبو شجاع) عن استشهاد ابنه بطريقة جعلته بسيطًا. بدا الأب فلسطينيًا فقط، يثني على سيرة بطل من بين عشرات آلاف المناضلين الفلسطينيين. يتحدث عن كيف ((هز استقرار العدو الصهيوني، كمؤسس لكتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس في مخيم نور شمس، والحالة الوطنية المقاومة في طولكرم)). ويؤكد في حديث لـ))الجزيرة)): ((يكفي أبو شجاع أنه وصل مرحلة شكل فيها وجوده ندًا قويًا للاحتلال، وذاع صيته وتردد اسمه محليًا وعالميًا كأيقونة ورمز من رموز الثورة الفلسطينية)).
وحسب موقع القناة الإخبارية، ((بدا أبو عدي غير قلق بعد استشهاد نجله، وقال إنه ترك أثرًا واضحا وطريقا لكل من خلفه، وإن استشهاده ((سيترك فراغًا بلا شك، لكنه لن يوقف المقاومة التي تسير بنَفَسه وهمته، ولذلك ستظل هذه الحالة تثمر)).
هذا هو تبديد القلق الذي يصنعه المقاومون وحاضنتهم الأسرية والشعبية والأممية. لن ينكسر الشعب الفلسطيني، ولن يُغيب فيزيائيًا ولا هوية ولا تاريخًا. وسط هذا الهجوم والحجم الإعجازي من التآمر، وبعد عقود طويلة من محاولات تغييب فلسطين، اشتغلت مصانع النسيج في العالم، ربما بدوام إضافي، لإنتاج القماش الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، ألوان الراية الخالدة التي ارتفعت أعلى من كل شيء، في كل ركن من العالم. ولن يسقط من الأيدي ((علم الأحرار المُشرع)).

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