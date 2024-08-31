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نريد جردة حساب في عمان

8/31/2024 3:03:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الذي يطل على المعلومات يعرف أن الوضع في الأردن ليس سهلا، مع تراجع أغلب القطاعات، وهذا التراجع يبدو مفهوما من حيث الأسباب، لكن الحل يبدو غائبا أيضا.
ربما ستكون السنة المقبلة 2025 أصعب بكثير من 2024، لأن كلف وتداعيات 2024 الاقتصادية ستظهر وتتجمع بشكل أكبر، وسنعرف نهاية هذا العام "جردة الحساب" على مستويات مختلفة، من حيث وضع القطاعات ومستويات التراجع والذي سنخرج به نحو عام جديد، هذا على مستوى الأرقام، اما قراءة الأزمات وتأثيراتها المستدامة فهي قصة ثانية.
استعصاء الحلول يبدو وضعا قائما، ولو تحدثنا مثلا عن الاستثمارات وتدفقها، فمن الطبيعي ان تتراجع الاستثمارات في منطقة محاطة بما يجري في الضفة الغربية من جهة، والسيناريوهات الأخطر المحتملة، وما يجري من تهديدات في جبهات لبنان، سورية، العراق، اليمن، وإيران، وهي تهديدات صدقت كليا، أو جزئيا، فهي تؤدي إلى جعل المنطقة منفرة كليا، ولا ينفق فيها أي مستثمر دولارا واحدا، حتى تنجلي الصورة، خصوصا، ان المستثمرين مثلا، يعتقدون أن عليهم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية حتى تتضح بوصلة المنطقة وكل الإقليم.
إذا تحدثنا عن السياحة، فقد تراجعت في كل دول المنطقة، وليس الأردن حصرا، وحتى السياحة لدى كينونة الاحتلال تعرضت إلى تغيرات شديدة، خصوصا، ان جزءا من هذه السياحة يعد إقليميا، بمعنى أن المجموعات قد تأتي لزيارة عدة مناطق معا، وليس دولة واحدة فقط، وتتجنبها أيضا، بشكل جماعي، ولا يغامر السائح بحياته في منطقة تنام على الصواريخ، وتصحو على المسيرات، والتهديد بحرب كبرى لا تبقي ولا تذر في كل دول المنطقة، ولا تستثني أحدا، لكن إسرائيل تجد من يعوضها سرا أو علنا، فيما نحن ندفع الكلف، وكأننا وسط الحرب فعليا.
ما يراد قوله هنا إن المؤشرات ليست سهلة، إذ حتى إنفاق الأفراد تراجع الى حد كبير، وتراجع الإنفاق يؤدي إلى تراجع البيع والشراء، وبالتالي تراجع الضرائب والرسوم والجمارك والتحصيلات، والفرد الأردني أو المقيم أو الزائر هو الممول للخزينة وما عليها من التزامات من رواتب وقروض وإنفاق رأسمالي مفترض، في ظل هذه الظروف، وبما أن التحوط هو السائد، ولا يوجد تجاوب إلا في الحدود الدنيا مع الدعوات لتحريك الحياة في الأردن كما يجب، فهذا يقودنا إلى الحاجة لمراجعة نتائج الأشهر الثمانية الماضية من عام 2024 سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وما سيأخذنا إليه إجمالي العام من واقع محمل بالاثقال إلى عام 2025، وليجعلنا هنا نفترض معالجات مختلفة، إذا أمكن ذلك، في ظل حالة التقييد التي نعيشها.
القصة هنا لا تربط بمجرد إطلاق مسميات، مثل "برنامج طوارئ"، أو "حكومة أزمة"، أو غير ذلك، لان إطلاق مثل هذه المسميات سوف يوتر الداخل أكثر، وما نحتاجه حقا، عدة أمور أولها الاستعداد جيدا لخريطة عام 2025، وثانيها إعادة النظر في طبيعة مظلات الحماية الموفرة للأردن، وما تقدمه حقا، وثالثها إعادة بناء تحالفات الأردن العربية، ورابعها وضع خطط جاهزة للتعامل مع أزمات مركبة مقبلة في الإقليم، وخامسها عقلنة الداخل من حيث جعل التركيز ينصب على إدامة الأردن أولا، وليس تمزيقنا لبعضنا البعض في خلافات ثانوية.
هذه فترة حساسة جدا، ستقل كلفتها على الأردن إذا توقفت الحرب في فلسطين، وتوقفت طبول الحرب في كل الإقليم، وبدون ذلك سوف تتضاعف الكلف، وهذا هو حال الأردن تاريخيا، فهو يدفع دوما كلف أزمات الاقليم، لكن هذه المرة تبدو الأزمة مختلفة، خصوصا، ان الراسخين في العلم في عمان يعرفون أن عام 2024، سيدفعنا نحو عام أصعب بكل تأكيد، حتى لو توقفت كل هذه الأزمات، فما بالنا لو تمددت النيران، من هنا أو هناك، في إقليم ليس بخير أبدا.
نريد جردة حساب في عمّان وأخواتها على كافة الأصعدة، استعدادا للعام المقبل ومافيه.

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