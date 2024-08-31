أسبوع دبي للموضة ينطلق بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2025 غداً

يستعد أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي والذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، لإطلاق برنامجه المميز لنسخة ربيع وصيف 2025 غداً (يوم الأحد).



ومع انطلاق أسبوع كامل من عروض الأزياء التي تسلّط الضوء على آخر صيحات الموضة لتحديد موسم الأزياء المقبل والعروض الحصرية، سوف يواصل هذا الحدث البارز إسهامه في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للموضة، مع إلقاء الضوء على المصمّمين الناشئين والمعروفين من كافة أنحاء العالم.

وستركز الأيام الثلاثة الأولى من حدث الموضة الأبرز من نوعه في المنطقة على استعراض مجموعات الأزياء الراقية، بدءاً من مجموعة الثنائي المصمّم لأشهر النجوم "Rizman Ruzaini" في اليوم الافتتاحي لأسبوع دبي للموضة، تليها عروض حصرية من توقيع المصمّم الإسباني الشهير "Adolfo Dominguez" في 2 سبتمبر، وعرض أيقونة الموضة المحلية "Mrs Keepa" التي تتخذ من حي دبي للتصميم مقراً لها في 3 سبتمبر. وستقدّم علامة "Mrs Keepa" الشهيرة، بفضل رؤية المصمّمة الفرنسية المصرية مريم يحيى المعروفة بأسلوبها العصري في مجال الأزياء والسرد القصصي المبتكر، مجموعتها لربيع وصيف 2025 بعنوان "Need Therapy" من خلال فيلم قصير وحصري.



وسيُعرض الفيلم للمرة الأولى بالتعاون مع "Vox Cinemas"، حيث يسلّط الضوء على حقائق غالباً ما نتجاهلها في حياتنا اليومية لتذكير المشاهدين بأنّ الكثيرين يواجهون تحديات مماثلة.

وفي إطار عروض الأزياء الراقية، سيقدّم أسبوع دبي للموضة تجارب تسوّق تلبّي كافة الأذواق ومجموعة راقية من الأزياء، بالتعاون مع نخبة من أبرز المتاجر. وسيجري من بعدها تسليط الضوء على مجموعات الأزياء الجاهزة، التي ستقدّمها أكثر من 30 علامة تجارية من فرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك جهات تشكل جزءاً أساسياً من أسبوع دبي للموضة وأسماء ناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.

وستختتم دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "Roberto Cavalli" عروض أزياء ربيع وصيف 2025 في 6 سبتمبر، من خلال تقديم مجموعتها الفاخرة المصمّمة حصرياً لأسبوع دبي للموضة. أما اليوم الأخير من هذا الحدث العالمي البارز، فسيكون للقاءات الخاصّة والسوق المخصّص للجهات الراغبة بالشراء، لتزويد خبراء القطاع بمنصّة رائدة للتواصل ومناقشة فرص التعاون المستقبلي.

تسليط الضوء على التميز الإيطالي



يشهد أسبوع دبي للموضة حدثاً بارزاً مع إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض "لا مودا إتاليانا: دبي إدشن". وتُقام النسخة الأولى من هذا المعرض بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية لمدة ثلاثة أيام من 1 – 3 سبتمبر، بما يتيح للمشاركين والجهات الراغبة بالشراء على حدّ سواء فرصة استثنائية لاستكشاف براعة وحرفية المصمّمين الإيطاليين والأزياء الإيطالية الفاخرة، وذلك في إطار تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية القائمة بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشمل هذا المعرض عدداً من مجالات الموضة، حيث ستقوم نخبة مختارة من 25 علامة تجارية إيطالية بعرض تشكيلاتها المميزة من الأزياء والأحذية والمنتجات الجلدية والنظارات.

جلسات حوارية بمشاركة الخبراء

تستقطب سلسلة الجلسات الحوارية "Thread Talks 3.0" بنسختها الثالثة عدداً من أبرز الأسماء المؤثرة في القطاع، لمناقشة مستقبل قطاع الأزياء محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن المقرّر أن تقام الجلسات الحوارية الحصرية لهذا الموسم في 4 سبتمبر، علماً أنها ثمرة التعاون الرائد بين أسبوع دبي للموضة و"ميتا"، الشركة الأم لمنصّتي "فيسبوك" و"إنستغرام". وستتناول هذه الجلسات التحديات والفرص الناشئة في القطاع، في ظلّ الحصول على فرصة الاستماع إلى آراء نخبة بارزة من قادة الفكر والجهات الراغبة بالشراء ووجهات نظرهم الثاقبة.

فعاليات في كافة أنحاء دبي

لا تقتصر فعاليات الموضة الآسرة خلال أسبوع دبي للموضة على منصّات العرض فحسب، بل إنها تشمل أيضاً حفلات العشاء الخاصّة التي ستنظمها العلامات التجارية المشاركة لوسائل الإعلام وأبرز قادة القطاع. وتضمّ أبرز الفعاليات، مأدبة غداء للجهات الراغبة بالشراء يستضيفها حي دبي للتصميم وهو وجهة عالمية رائدة للتصميم والإبداع تابعة لمجموعة تيكوم، بالإضافة إلى حفل عشاء خاصّ تنظمه علامة "Bil Arabi" للكشف عن مجموعتها الحصرية، وفعالية خاصّة تنظمها العلامة التجارية الشهيرة "Swarovski"، وجلسة حوارية تنظّمها منصّة "إنستغرام"، وأخيراً حفل ختامي ضخم تنظّمه العلامة التجارية "Kiko Milano" في منتجع "ون آند أونلي".

وتوفر مثل هذه الفعاليات فرصاً استثنائية للتواصل مع نخبة من أبرز قادة القطاع والوقوف على آخر صيحات الموضة وأحدث التوجهات في عالم الأزياء. وتُظهر علامة "Persil" الشهيرة عبر انضمامها إلى قائمة الرعاة المرموقين في أسبوع دبي للموضة، التزامها بالاستدامة من خلال التأكيد على أهمية العناية بالأقمشة في إطالة عمر الملابس. وتأتي إعادة إطلاق "Persil Shampoo" تأكيداً على أهمية الحفاظ على رونق الملابس وعمرها والحدّ من الحاجة إلى استبدالها باستمرار. وتعكس هذه الشراكة الرائدة آفاقاً جديدة تتداخل من خلالها الموضة مع ممارسات الاستهلاك المسؤول، انسجاماً مع حرص أسبوع دبي للموضة على دعم ممارسات الموضة المستدامة.

ويتطلّع أسبوع دبي للموضة إلى تحقيق نجاحٍ باهرٍ بفضل شراكاته الإستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك "Dyson" الشريك الرسمي لتكنولوجيا تصفيف الشعر، و"Kiko Milano" الشريك الرسمي للمكياج، و"ME Dubai" الشريك الرسمي للضيافة، و"Lavazza" الشريك الرسمي للقهوة.



وتُعدّ وكالة التجارة الإيطالية الشريك التجاري الرئيسي لأسبوع دبي للموضة، في حين تعتبر "ميتا" الشريك الإعلامي الرئيسي لهذا الحدث. وتقدم "Electra" و"Magnum" الدعم اللازم بصفتهما شريكي الإنتاج والموارد السمعية البصرية على التوالي. ويحصل أسبوع دبي للموضة على دعم إضافي من "Persil Shampoo" و"OHVU" للخدمات الإدارية، و"Fiji Water" كشريك للمياه الصحية، و"Joe & the Juice" كشريك خدمات الطعام، و"Etcetera" لخدمات الإدارة الإضافية.