وزير الثقافة الروسي : الإمارات أظهرت التزاما قويا بتعزيز ثقافتها على الساحة العالمية



أكد معالي اليكسي فورسين وزير الثقافة في حكومة موسكو، حرص روسيا الاتحادية على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في جميع المجالات خاصة في ما يتعلق بالثقافة والسينما والتي تشهد نموا سريعا في الإمارات من خلال إقامة المهرجانات السينمائية والمراكز الثقافية وما تمتلكه من مرافق إنتاجية عالمية المستوى.

وقال فورسين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي الذي اختتم مؤخرا في العاصمة "موسكو"، إن دولة الإمارات أظهرت بشكل خاص التزاما قويا بتعزيز ثقافتها على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن مشاركتها في الأسبوع السينمائي شهادة على قوة علاقتنا، وأكد الالتزام بتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين الصديقين بشكل أكبر.

وأعرب وزير الثقافة في حكومة موسكو، عن إعجابه بالحركة الثقافية والسينمائية الإماراتية، مشيرا إلى أن صناع الأفلام الإماراتيين اكتسبوا اعترافا دوليا متزايدا نتيجة أعمالهم التي تعكس مزيجا غنيا من التقاليد والحداثة، والتزام الدولة برعاية صناعاتها الإبداعية.

وأوضح أن البلدين الصديقين يتقاسمان الاحترام المتبادل لتراثهما الثقافي، حيث ارتفع مستوى التعاون بشكل مطرد من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية لكلا البلدين، مشيرا إلى استكشاف مبادرات جديدة للتعاون الثقافي بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وتوفير الفرص للفنانين وصناع الأفلام من كلا البلدين بما يشمل إنتاج الأفلام المشتركة، واستضافة المهرجانات الثقافية المشتركة، وتوسيع برامج التبادل التعليمي، مبديا تطلعه إلى مشاريع تعاونية في الفنون الرقمية والإعلام، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة في كلا البلدين.

وقال وزير الثقافة في حكومة موسكو، إن هناك اهتماما قويا بإنتاج فيلم إماراتي - روسي مشترك يسلط الضوء على التعاون الفريد بين البلدين في المجال الثقافي ويبرز التآزر الإبداعي بين صناع الأفلام فيهما ليكون رمزا لتعميق الروابط الثقافية.

وكان مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي، الذي يعتبر حدثا رئيسيا في مجال السينما وواحدا من أكبر الأحداث الثقافية لهذا العام، قد انطلق في العاصمة الروسية خلال الفترة من 23 ولغاية 28 أغسطس الحالي بمشاركة أكثر من 40 دولة، حيث تتضمن عرض أكثر من 300 فيلم، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي قادها خبراء الصناعة الروسية والعالمية.