ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة شتوتجارت الألماني



يستهل الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا (15 مرة)، مشوار الدفاع عن لقب البطولة بمواجهة ستقام على ملعبه في الجولة الأولى أمام شتوتجارت الألماني، يوم 17 سبتمبر المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي (يويفا) جدول الموسم الجديد من المسابقة، وذلك بعد يومين من قرعة مرحلة مع إطلاق النظام الجديد للمسابقة بمشاركة 36 فريقا بحيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، أربع منها على ملعبه وأربع خارج ملعبه.

وفي نفس اليوم، 17 سبتمبر، يلتقي ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي في ملعب "سان سيرو" وفي اليوم التالي سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق إنتر ميلان الإيطالي في إعادة لنهائي نسخة عام 2023، فيما يشهد يوم 19 من الشهر ذاته مواجهة إيطالية إنجليزية ثالثة بين أتالانتا، حامل لقب الدوري الأوروبي، وأرسنال.

وفي الجولة الثانية سيستضيف أرسنال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلعب باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني مع ميلان الإيطالي، وفي الجولة التالية يلعب ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في إعادة لنهائي الموسم الماضي، فيما سيواجه برشلونة الإسباني منافسه بايرن ميونخ الألماني، حيث سبق للمدرب الحالي للفريق الكاتالوني هانزي فليك، التتويج بلقب البطولة مع بايرن في عام 2020.

وستشهد منافسات الجولة الرابعة مواجهة بين ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، مع ميلان الإيطالي الفائز باللقب سبع مرات، وهي مواجهة بين أنجح فريقين في تاريخ البطولة، فيما سيعود الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، إلى ليفربول حيث لعب هناك في الماضي وتوج بلقب دوري الأبطال عام 2005.

وفي باقي المواجهات سيلتقي باريس سان جيرمان مع مضيفه بايرن ميونخ، فيما سيلعب ريال مدريد مع ليفربول في الجولة الخامسة، فيما سيواجه باريس سان جيرمان فريق مانشستر سيتي في الجولة السابعة.

وستنتهي مرحلة الدوري بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة (18 مباراة) يوم 29 يناير، حيث سيلعب ريال مدريد مع ستاد بريست الفرنسي، فيما يواجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان.

ويصعد أول ثماني فرق في الترتيب إلى دور الستة عشر مباشرة، فيما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى 24 مباريات فاصلة ذهابا وإيابا، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 31 مايو عام 2025 في ميونخ.

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