ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، ليستمر مع "الريدز" لأطول مدة ممكنة.

وارتبط اسم محمد صلاح في الآونة الأخيرة، بالرحيل إلى السعودي، وفقا لتقارير صحفية، والتي أشارت إلى تلقيه عرضين من ناديي الاتحاد والهلال خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله.

وتمسك النجم المصري بالبقاء مع الريدز هذا الموسم وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة، في حين لم تتحرك إدارة ليفربول للتفاوض مع النجم المصري من أجل الاحتفاظ بخدماته.

وصرح محمد صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" يوم أمس الجمعة وفقاً لروسيا اليوم، بأنه يريد أن تتذكره جماهير ليفربول كأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا "للريدز" على الإطلاق، وعلى مدار التاريخ.

وأضاف: "أتمنى أن أكون الأفضل، أو ربما ليس الأفضل على الإطلاق، ولكن على الأقل بين أفضل لاعبين في الفريق".

ونقلت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، عن مصادر نادي ليفربول الإنجليزي، أن مفاوضات التجديد مع محمد صلاح بدأت بالفعل.

وأشارت القناة المصرية نقلا عن مصادر داخل النادي الإنجليزي، إلى أن هناك معوقات بالفعل بشأن عملية التجديد، ولكن سيجلس الطرفان، ويوضح كل منهما للآخر طلباته.

وأضافت: "الرغبة في التجديد بين الطرفين موجودة، وستحسم".

ونفت تلك المصادر، ما تردد عن نجاح ليفربول، في التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، قادما من نادي يوفنتوس، تحسبا لرحيل محمد صلاح، وأكدت أن التعاقد معه جاء لتدعيم عمق التشكيلة.

ويلعب محمد صلاح بقميص ليفربول منذ صيف 2017، حين انضم إلى صفوف الفريق قادما من نادي روما الإيطالي.

وأسهم "الفرعون" المصري في تحقيق العديد من الألقاب مع ليفربول، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبي، كما حقق كأس العالم للأندية.









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