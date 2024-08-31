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بورنموث يصدم إيفرتون بفوز مثير في الدوري الإنجليزي

8/31/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل بورنموث ثلاثة أهداف متأخرة ليحقق فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه إيفرتون بملعب جوديسون بارك اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويظل إيفرتون بدون رصيد من النقاط إذ تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

وتقدم إيفرتون، الذي عانى من ضغوط إثر الهزيمة في أول مباراتين له في الموسم، بهدفين خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني سجلهما مايكل كين ودومينيك كالفيرت-لوين.

وقضى بورنموث أغلب فترات المباراة مدافعا ونادرا ما هدد مرمى إيفرتون، لكن الوضع تغير بشكل كبير خلال آخر ثلاث دقائق من المباراة، إذ قلب بورنموث الموازين لصالحه بثلاثة أهداف سجلها أنطوان سيمينيو ولويس كوك ولويس سينيستيرا.

ورفع بورنموث رصيده بذلك إلى خمس نقاط في المركز السابع بينما يقبع إيفرتون في المركز 20 الأخير بدون رصيد.

وحظي إيفرتون بدعم جماهيري كبير على ملعبه رغم البداية السيئة لمشوار الفريق في الموسم، لكن الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص.

وتغيرت ملامح المباراة خلال خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أرسل كالفيرت-لوين تمريرة إلى كين الذي سدد كرة زاحفة في مرمى الحارس كيبا أريزابالاجا.

وبعدها بسبع دقائق، عزز إيفرتون تقدمه بالهدف الثاني، إذ أرسل دوايت ماكنيل الكرة بشكل مثالي إلى كالفيرت-لوين الذي سددها لتمر فوق كيبا المتقدم وتسكن الشباك، وبدا بورنموث في طريقه لتلقي أول هزيمة في الدوري هذا الموسم.

لكن إيفرتون تعرض لصدمة قوية بتلقيه ثلاثة أهداف في الوقت القاتل من المباراة لتتبدد كل جهوده.

وأرسل دانجو واتارا تمريرة إلى سيمينيو ليسجل الهدف الأول لبورنموث الذي تعادل في مباراتيه الأوليين بالموسم.

وبعدها استغل كوك غياب الرقابة عنه وتلقى تمريرة من سينيستيرا وأسكن الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وجه جاستن كلويفرت تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استغلها سينيستيرا وصوب الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

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