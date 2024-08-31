زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرقى إندونيسيا اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 136 كيلومترا عن جنوب غربى منطقة أبيبورا في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا .
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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