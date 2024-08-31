زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرقى إندونيسيا اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 136 كيلومترا عن جنوب غربى منطقة أبيبورا في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا .

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز