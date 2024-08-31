تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجس يؤرق هاريس وترامب

أصبح موضوع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجساً يؤرق كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الرئاسة الأمريكية في نوفمبر ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، ففي الوقت الذي دعت فيه هاريس إلى تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة المرتقبة بينهما والتي

تستضيفها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في العاشر من سبتمبر، رفضت حملة هذا المقترح ، متهمة حملة هاريس باستخدام الخلاف حول الميكروفون كذريعة محتملة للخروج من المناظرة إذا لزم الأمر، وتمسكت بقواعد المناظرة

الأخيرة التي كانت بين ترامب وبايدن، وكانت سبباً في انسحاب الأخير من السباق الرئاسي بسبب ضعف أدائه خلال المناظرة.

فريقه لا يثق به

وكتبت كاملا هاريس في منشور على

حسابها في منصة إكس "دونالد ترامب يخضع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت. إذا كان فريقه لا يثق به، فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد".

وأضافت "نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجري مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت".









وقد تساعد "مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة" المرشحين السياسيين أو تضرب هم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان. كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.

ملخص المسألة

وتتلخص المسألة في ما إذا كان ينبغي كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما لا يحين الدور في الحديث ، الجمهوريون يريدون كتم الصوت،أما الديمقراطيون فلا يريدون ذلك.

تأثير

الميكروفونات الصامتة

واستفاد كل فريق من مشاهدة كيف كانت الحال مع الميكروفونات الصامتة، فالديمقراطيون يرون

أن ترامب بدا أكثر هدوءًا في المناظرة الأخيرة أمام بايدن عندما لم يُسمح له بالتحدث عندما يشاء، مما أعطاه مساحة من الانضباط، في حين

يتهم الجمهوريون هاريس بالخوف من كتم ميكروفون ترامب، في حين أن هاريس مرشحة مختلفة تمامًا عن بايدن ، فهي متمرسة وتستطيع مواجهة ترامب والرد عليه.

حملة هاريس



واتفق المسؤولون في حملة هاريس على أن الميكروفونات المكتومة أضرت في النهاية ببايدن في المناظرة. فبدون تدخلات ترامب، لم يكن هناك سوى الصمت عندما جاء دور بايدن للتحدث. وهذا جعله في موقف محرج وأظهر عجزه، في بعض الأحيان، حتى عن إكمال جملة.

حملة ترامب

وتتهم حملة ترامب فريق هاريس باستخدام الخلاف حول الميكروفون كذريعة محتملة للخروج من المناظرة إذا لزم الأمر.

ترامب والفوضى

ويقول المحللون إن المناقشة الساخنة حول الميكروفون هي مناقشة لا يمتلك أي من الجانبين فيها أي ذرة من البراءة، فقد

كان فريق ترامب في عام 2020 هو الذي جادل ضد كتم صوت ميكروفونه، قائلين إنه "من غير المقبول تمامًا أن يمارس أي شخص مثل هذه القوة". وكان الديمقراطيون - وإن كان ذلك في ظل نظام بايدن - هم من أرادوا قبل أشهر فقط كتم صوت الميكروفونات في المقام الأول.



في ذلك الوقت، زعمت حملة بايدن أن مقاطعات ترامب المتكررة في عام 2020 أثبتت أنها تشتت الانتباه وأنه غير قادر على اتباع القواعد. وكان هذا صحيحًا. وفقًا لإحدى الإحصائيات، قاطع ترامب بايدن 145 مرة ،

وفقا لشبكة

"إن بي سي نيوز" .

ولكن في بعض الأحيان، بدا الأمر وكأن هذا أنقذ بايدن، الذي واجه صعوبة في بعض الإجابات في الحفاظ على سلسلة أفكاره. لكن توقف بايدن طغى عليه ترامب. وأضف إلى ذلك توبيخ المذيع لترامب لانتهاكه القواعد، وتحولت القصة بشكل حاد نحو ترامب والفوضى.

ويتوقع المحللون أن الميكروفون غير الصامت قد يكون كارثيا بالنسبة لترامب إذا شن هجوما شخصيا من شأنه أن ينفر النساء والأشخاص الملونين.











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