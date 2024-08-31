فرنسا .. إنقاذ 223 مهاجراً في القنال الانجليزي



تمكن خفر السواحل الفرنسي من إنقاذ 223 مهاجرا من محنة في القنال الانجليزي في غضون 48 ساعة ، وذلك حسبما ذكر الحاكم البحرى الفرنسى للمنطقة اليوم السبت .

وأفاد الحاكم البحري بأن عددا من قوارب المهاجرين المكتظة بالركاب والتي عادة ما تكون صغيرة تعرضت لأزمة، بينما كانت في طريقها إلى المملكة المتحدة.

ونقلت سفن الإنقاذ المهاجرين إلى مينائي بولون ودانكيرك شمالي فرنسا.

وكان بعض المهاجرين ينجرفون بالفعل في المياه أو محاصرين على الشواطئ الرملية بفعل تيارات المد والجزر . ورفض آخرون مساعدة خفر السواحل لأنهم كانوا يرغبون في مواصلة رحلة العبور الخطرة بأي ثمن للوصول إلى وجهتهم.

ويعبر المهاجرون القنال الانجليزي بصفة متكررة للوصول إلى المملكة المتحدة. وغالبا ما يحاولون خوض الرحلة على متن قوارب مطاطية. وترجع خطورة الرحلة جزئيا إلى إبحار العديد من السفن الكبيرة في المضيق. وكثيرا ما يفقد الأشخاص أرواحهم خلال عمليات العبور.

وتحاول المملكة المتحدة الحد من الهجرة عبر القنال الانجليزي منذ مدة بمساعدة فرنسا، وتدفع لباريس ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل ذلك .

وتشاور رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشان هذه المسألة أمس الأول الخميس.







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