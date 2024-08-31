8 ملايين دولار قيمة مجوهرات رونالدو في قرعة دوري الأبطال

ارتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجوهرات ماسية بقيمة 8 ملايين دولار في قرعة دوري أبطال أوروبا الخميس.

وسافر نجم النصر السعودي إلى موناكو لحضور حفل القرعة، حيث لعب دوراً رئيسياً في إطلاق الشكل الجديد للمسابقة، وحصل على جائزة أفضل هداف على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وكعادته خطف النجم العالمي البالغ من العمر 39 عاماً الأضواء من الجميع في الحفل بأناقته، وكذلك ملابسه المصحوبة بثلاث ماسات مذهلة تبلغ قيمتها مجتمعة 8 ملايين دولار، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعتبر «شارة الدبوس» أغلى القطع الثلاث التي ارتداها رونالدو في الحفل بقيمة 5 ملايين دولار، هو بروش مكسيكي من طراز Akh-Ba-Ka، كان في البداية جزءاً من قلادة تحتوي على 2550 قطعة من الماس.

وتبلغ قيمة القطعة الثانية 2.9 مليون دولار وهي ساعة «فرانك ميلر» الأمريكية من فئة "سينتري توربيلون"، وصنعت من 150 طبقة من الفايبر المضغوط والذهب عيار 18.

كما ارتدى النجم البرتغالي حلقاً بقيمة 8500 دولار من فئة "ميسيكا دي موف بيف" صنع من الذهب عيار 18.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز