الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.
وقال الجيش في بيان إن إلكانا نافون (20 عاما) "سقط أثناء عملية" للقوات الاسرائيلية السبت فيما "أصيب جندي آخر بجروح خطرة" في العملية نفسها، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكان الجناح العسكري لحركة حماس أعلن صباحا أن أحد مقاتليه لقي حتفه في قتال مع جنود إسرائيليين في مخيم جنين.
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