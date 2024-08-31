الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

وقال الجيش في بيان إن إلكانا نافون (20 عاما) "سقط أثناء عملية" للقوات الاسرائيلية السبت فيما "أصيب جندي آخر بجروح خطرة" في العملية نفسها، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكان الجناح العسكري لحركة حماس أعلن صباحا أن أحد مقاتليه لقي حتفه في قتال مع جنود إسرائيليين في مخيم جنين.

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