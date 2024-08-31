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مانشستر سيتي يقهر وست هام بهاتريك هالاند وينفرد بقمة الدوري الإنجليزي

8/31/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي توهجه بتسجيل ثلاثية ليقود فريقه للفوز على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 1/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هالاند الهدف الأول بعد مرور عشر دقائق مستفيدا من تمريرة زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وأدرك الفريق اللندني التعادل مستفيدا من هدف ذاتي سجله البرتغالي روبن دياز مدافع
مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جارود بوين في الدقيقة 19.

وأعاد المهاجم النرويجي التقدم لفريقه بهدف ثان بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه بهدف ثالث لهالاند في الدقيقة 83 بعد تمريرة من زميله ماتيوس نونيز الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

ورفع إرلينج هالاند رصيده
إلى سبعة أهداف ليعتلي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بعد مرور ثلاث جولات، وسجل الهاتريك الثاني له بعد ثلاثية أمام إبسويتش تاون في الجولة الماضية بخلاف هدف في شباك تشيلسي بمباراة الجولة الأولى.

كما احتفل نجم مانشستر سيتي بهدفه رقم 70 في 69 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

وبهذا الفوز انفرد مانشستر سيتي بقمة الترتيب برصيد ثلاث نقاط محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

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