دراسة: فحوص الدم تسمح بتقدير مخاطر أمراض القلب لدى النساء في الثلاثينات





أكد باحثون أن مخاطر أمراض القلب لدى النساء والحاجة إلى بدء أخذهن أدوية وقائية يجب تقييمها في الثلاثينات وليس بعد فترة طويلة من انقطاع الطمث مثلما هو متبع الآن.

وذكروا عند تقديم نتائجهم في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لطب القلب في لندن أن الدراسة أظهرت للمرة الأولى أن تحليل الدم البسيط يجعل من الممكن تقدير حجم خطر إصابة أي امرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى الثلاثة عقود التالية.

وقال الدكتور بول ريدكر من "بريجهام آند ومين" في بوسطن "هذا جيد للمريضات قبل أي شيء، لكنها أيضا معلومات مهمة (لمصنّعي) أدوية خفض الكوليسترول والأدوية المضادة للالتهابات وأدوية خفض البروتينات الدهنية".

وأضاف ريدكر أن المبادئ التوجيهية الحالية "تقترح على الأطباء ألا يصفوا للنساء بشكل عام علاجات وقائية حتى بلوغهن الستينيات أو السبعينيات. هذه البيانات الجديدة... تظهر بوضوح ضرورة تغيير إرشاداتنا".

وأردف "لا بد أن ننظر لما هو أبعد من المناقشات حول مخاطر خمسة أو 10 أعوام".

وخضعت 27939 مشاركة في دراسة (مبادرة صحة النساء) التي أجريت على مدار فترة طويلة لتحليل دم بين عامي 1992 و1995 لرصد نسبة البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة (إل.دي.إل)، أو الكوليسترول الضار، وذلك أيضا في إطار الرعاية الصحية المنتظمة. وهناك أيضا نوع جيد من الكوليسترول يعرف بالبروتين الدهني المرتفع الكثافة أو (إتش.دي.إل).

وخضعن أيضا لفحص البروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية (سي.آر.بي)، وهو فحص لتحديد الالتهابات في الأوعية الدموية، وفحص البروتين الدهني (إيه)، وهي نوع من الدهون المحددة وراثيا.

* مخاطر الكوليسترول الضار

وبالمقارنة مع المخاطر عند النساء اللاتي سجلن أقل مستويات في كل فحص، جاءت مخاطر حالات القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، على مدى الثلاثين عاما التالية أعلى 36 بالمئة عند النساء اللاتي سجلن أعلى مستويات من الكوليسترول الضار، وأعلى 70 بالمئة عند النساء اللاتي سجلن أعلى مستويات من البروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية، وأعلى 33 بالمئة عند النساء اللاتي سجلن أعلى مستويات من البروتين الدهني (إيه).

وأظهر تقرير عن الدراسة في دورية (ذا نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن) العلمية أن النساء اللاتي سجلن أعلى مستويات في الفحوص الثلاثة معرضات على مدى العقود الثلاثة التالية للإصابة بأحد أمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل أكبر 2.6 مرة والإصابة بسكتة دماغية بمعدل أعلى 3.7 مرة. وتصادف نشر التقرير مع العرض التقديمي خلال الاجتماع.

وقال ريدكر "الفحوص الثلاثة مستقلة تماما عن أحدها الآخر وتوضح لنا مشكلات حيوية مختلفة تواجهها كل امرأة على حدة".

وأضاف "أساليب العلاج التي قد نستعين بها لمواجهة ارتفاع المستويات في كل فحص من الفحوص الحيوية مختلفة بشكل ملحوظ، ويمكن للأطباء الآن أن يستهدفوا على وجه التحديد المشكلة الحيوية عند شخص بعينه".

وعلى الرغم من توفر أدوية لخفض الكوليسترول الضار والبروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية على نطاق واسع، بما في ذلك أدوية الستاتينات وأنواع معينة من الأقراص لضغط الدم المرتفع وقصور القلب، فإن أدوية خفض البروتين الدهني (إيه) لا تزال قيد التطوير في شركات منها نوفارتيس وأمجين وإيلاي ليلي وسايلنس ثيرابيوتيكس التي تتخذ من لندن مقرا.

وقد يكون تغيير أسلوب الحياة، مثل ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، مفيدا في بعض الحالات.

وقال ريدكر إن أغلب النساء في الدراسة كن من الأمريكيات ذوات البشرة البيضاء، لكن النتائج من المرجح "أن يكون لها أثر أكبر بين ذوات البشرة السوداء والنساء من أمريكا اللاتينية اللاتي يوجد بينهن تفش مرتفع للالتهابات غير المكتشفة أو المعالجة".

وأضاف "هذه مشكلة عالمية". وتابع "نحتاج إلى فحص عالمي للبروتين المتفاعل-سي العالي الحساسية... وللبروتين الدهني (إيه)، بالضبط مثلما نجري فحوصا عالمية للكوليسترول".





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