باير ليفركوزن حامل اللقب يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة في البوندسليغا

(MENAFN
- Al-Bayan)
سقط باير ليفركوزن حامل اللقب للمرة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم
"البوندسليغا" بعد 35 مباراة منذ الموسم الماضي، وذلك أمام ضيفه لايبزغ
2-3 السبت في المرحلة الثانية.
وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الدوري المحلي، منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه امام بوخوم 0-3 في مايو 2023.
وقاد البلجيكي لويس أوبيندا فريقه إلى قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين (57 و80) بالإضافة إلى هدف من السلوفيني كيفن كامبل (45+7) بعد تقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (39) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+1).
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