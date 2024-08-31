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باير ليفركوزن حامل اللقب يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة في البوندسليغا

8/31/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سقط باير ليفركوزن حامل اللقب للمرة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم
"البوندسليغا" بعد 35 مباراة منذ الموسم الماضي، وذلك أمام ضيفه لايبزغ
2-3 السبت في المرحلة الثانية.

وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الدوري المحلي، منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه امام بوخوم 0-3 في مايو 2023.

وقاد البلجيكي لويس أوبيندا فريقه إلى قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين (57 و80) بالإضافة إلى هدف من السلوفيني كيفن كامبل (45+7) بعد تقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (39) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+1).

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