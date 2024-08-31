باير ليفركوزن حامل اللقب يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة في البوندسليغا

سقط باير ليفركوزن حامل اللقب للمرة الأولى في الألماني لكرة القدم

"البوندسليغا" بعد 35 منذ الموسم الماضي، وذلك أمام ضيفه لايبزغ

2-3 السبت في المرحلة الثانية.

وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الدوري المحلي، منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه امام بوخوم 0-3 في مايو 2023.

وقاد البلجيكي لويس أوبيندا فريقه إلى قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين (57 و80) بالإضافة إلى هدف من السلوفيني كيفن كامبل (45+7) بعد تقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (39) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+1).

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