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حياة الماعز..أجندات أم ماذا؟ - جريدة الوطن السعودية

8/31/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا هذا التوقيت ؟ وهل هناك أجندات سياسية؟ من أخذ الفيلم حتى أصبح الحكاية؟ ومن المستفيد من هذا الجدل ؟ هل سقطت عبارة ( الفيلم يعبر عن حالة فردية) عمداً؟ وهل إعتذار البطل المزعوم إقرار ؟ لماذا السعودية تحديداً ومثل هذه القصص منتشره بشكل مهول حول العالم ؟ سؤالي الأخير : من كنب لمن ؟ وهل كان يجهل ؟ ثم لو كان يجهل فكيف مرت الطبخة حتى استوت ؟
تساؤلاتي الكثيرة ليست غريبة إذا ماكنت عزيزي القاريء متابعاً لما يدور حول حول جدل أحدثه فيلم يحكي قصة انتهت منذ العام 1993وفيها من الأحداث العظيمة التي أعقبت سجن العامل صاحب القصة، مايجعلك تدرك أن عدم التطرق لها ليس مصادفة أو حتى جهلاً البته!
في البداية سترى عبارة "هذا الفيلم لا يحمل إساءة لأي دولة، أو شعب، أو مجتمع، أو عرق"، كمدخل للفيلم وتستغرب وأنت تستعرض تفاصيله التي إمتدت لثلاثة ساعات كيفية الإساءة وكمّها في تنميط صورة الرجل البدوي وتكرارها في أشكال مختلفة وبطرق تفنن فيها مخرج العمل، تركتنا أمام مشاهد تنميط وتحيز من طراز يمكن القول عنه أنه متعمّد .
مايثير الدهشة هو كيف يصنع السعوديون الهالة تجاه كل المواضيع التي يتم تناولها ونقاشها ولماذا السعوديون تحديداً؟ حتى الكتاب الذي تناول الحادثه لم يتطرق له أحد ! ضف لذلك أن الفيلم تم طرحه قبل 5 أشهر ! وتم عرضه في المنصة التي يعرفها المشاهد السعودي (نتفليكس) ! لكن المتابع السعودي إختار توقيت النقاش والأخذ بيد الفيلم وعرفنا على من لانعرف سواء مخرج العمل الهندي بيلسي أو بطله المزعوم (العماني ) ! الضجة والجدل والحراك الذي أحدثه المتابع السعودي جعل العالم يتابع القصة ويستعرض ويناقش نظام العمل ويتعمق في الكفاله وربما تجاوز ذلك لقراءة واقع البدوي .
المستفيد الأكبر من هذه الحمله الترويجية هو الفيلم وأبطاله الذين لايعلمون أننا نعلم أن بلدانهم تعج بقصص لازالت حتى اللحظه وبأنظمة لايمكن تطويرها وليست مجرد قصة إنتهت منذ ثلاثين عاماً .
أخيراً .. رحل نجيب بكل الحب بعد كل ماعاناه مع كفيله، ووجد التقدير من ذوي كفيله، وتطور نظام العمل وأصبحت البلاد في مقدمة دول العالم وبقي لصنّاع الأجندات بعض الفتات لصناعة الفقاعة .

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