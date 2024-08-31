حياة الماعز..أجندات أم ماذا؟ - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
لماذا هذا التوقيت ؟ وهل هناك أجندات سياسية؟ من أخذ الفيلم حتى أصبح الحكاية؟ ومن المستفيد من هذا الجدل ؟ هل سقطت عبارة ( الفيلم يعبر عن حالة فردية) عمداً؟ وهل إعتذار البطل المزعوم إقرار ؟ لماذا السعودية تحديداً ومثل هذه القصص منتشره بشكل مهول حول العالم ؟ سؤالي الأخير : من كنب لمن ؟ وهل كان يجهل ؟ ثم لو كان يجهل فكيف مرت الطبخة حتى استوت ؟
تساؤلاتي الكثيرة ليست غريبة إذا ماكنت عزيزي القاريء متابعاً لما يدور حول حول جدل أحدثه فيلم
يحكي قصة انتهت منذ العام 1993وفيها من الأحداث العظيمة التي أعقبت سجن العامل صاحب القصة، مايجعلك تدرك أن عدم التطرق لها ليس مصادفة أو حتى جهلاً البته!
في البداية سترى عبارة "هذا الفيلم لا يحمل إساءة لأي دولة، أو شعب، أو مجتمع، أو عرق"، كمدخل للفيلم وتستغرب وأنت تستعرض تفاصيله التي إمتدت لثلاثة ساعات كيفية الإساءة وكمّها في تنميط صورة الرجل البدوي وتكرارها في أشكال مختلفة وبطرق تفنن فيها مخرج العمل، تركتنا أمام مشاهد تنميط وتحيز من طراز يمكن القول عنه أنه متعمّد .
مايثير الدهشة هو كيف يصنع السعوديون الهالة تجاه كل المواضيع التي يتم تناولها ونقاشها ولماذا السعوديون تحديداً؟ حتى الكتاب الذي تناول الحادثه لم يتطرق له أحد ! ضف لذلك أن الفيلم تم طرحه قبل 5 أشهر ! وتم عرضه في المنصة التي يعرفها المشاهد السعودي (نتفليكس) ! لكن المتابع السعودي إختار توقيت النقاش والأخذ بيد الفيلم وعرفنا على من لانعرف سواء مخرج العمل الهندي بيلسي أو بطله المزعوم (العماني ) ! الضجة والجدل والحراك الذي أحدثه المتابع السعودي جعل العالم يتابع القصة ويستعرض ويناقش نظام العمل ويتعمق في الكفاله وربما تجاوز ذلك لقراءة واقع البدوي .
المستفيد الأكبر من هذه الحمله الترويجية هو الفيلم وأبطاله الذين لايعلمون أننا نعلم أن بلدانهم تعج بقصص لازالت حتى اللحظه وبأنظمة لايمكن تطويرها وليست مجرد قصة إنتهت منذ ثلاثين عاماً .
أخيراً .. رحل نجيب بكل الحب بعد كل ماعاناه مع كفيله، ووجد التقدير من ذوي كفيله، وتطور نظام العمل وأصبحت البلاد في مقدمة دول العالم وبقي لصنّاع الأجندات بعض الفتات لصناعة الفقاعة .
MENAFN31082024000089011017ID1108622523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.