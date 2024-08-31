استعانت به موسكو لصد هجوم كورسك.. ما هو «لواء الدببة»؟

في الوقت الذي يبدو فيه أن روسيا تخوض معركة معقدة ضد القوات الأوكرانية في كورسك، إثر توغل أوكراني مفاجئ في 6 أغسطس الجاري، تعمل موسكو جاهدة على إيجاد أدوات وطرق جديدة تعيد بها بسط سيطرتها على المنطقة مجدداً.



ومن هذه الأدوات استعانة موسكو بجزء من قوات "لواء الدببة" المنتشر في بوركينا فاسو، لصد توغل القوات الأوكرانية أكثر في الأراضي الروسية، وتحديداً في كورسك.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن جزءاً من "لواء الدببة" الذي وصل إلى واجادوجو، في مايو الماضي، لتوفير الحماية لبعض الشخصيات العسكرية هناك، سيشارك مع القوات الروسية في مواجهة الهجوم الأوكراني بكورسك.

وأكد قائد اللواء فيكتور يرمولاييف الملقب بـ"جيداي"، في مقابلة عبر تلغرام، تقريراً أوردته "لوموند"، أوضح فيه أن جزءاً من عناصره عادوا للقتال مع القوات الروسية في كورسك، مضيفاً "الأوكرانيون اختاروا الحرب وهي مهنتنا، لا يوجد شرف للمقاتل الروسي أعظم من الدفاع عن وطنه".

ما هو لواء الدببة؟

لواء الدببة عبارة عن قوة عسكرية روسية خاصة، تأسست على يد القائد فيكتور يرمولاييف "جيداي"، وتضم محاربين قدامى من القوات الخاصة للجيش الروسي. وتقبع تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية بشكل غير مباشر.

سبب التسمية

سميت القوة العسكرية بـ"لواء الدببة" نسبة إلى الدب الروسي، والذي يستخدم رمزاً للدلالة على روسيا وتوسعها وقوتها.

الهدف من التأسيس





يقول اللواء إن، الهدف من إنشائه هو الدفاع عن مصالح روسيا وحماية مدنييها"، ووفقاً لتقارير صحفية تشير إلى أن الهدف من اللواء إحلاله محل مجموعة فاغنر في كل من أفريقيا وأوكرانيا.

النشأة والتأسيس

اللواء عبارة عن كتيبة تكتيكية تطوعية مكونة من متطوعين ومحاربين قدامى في شبه جزيرة القرم، وتشير منشورات على قناة تلغرام الرسمية للواء أن التأسيس كان في الأول من مارس 2023، وكان أول إعلان للتجنيد في اللواء يوم 17 من الشهر والعام ذاته.

واشترط اللواء على المتقدمين للعمل معه الخبرة في قيادة المركبات العسكرية وصيانتها، مع التأكيد على أن المجندين سيخضعون للتدريب في شبه جزيرة القرم، التي اتخذها اللواء مقراً له.