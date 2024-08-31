الإمارات تؤمن نصف واردات اليابان النفطية في يوليو

الإمارات تؤمن نصف واردات اليابان النفطية في يوليو
التاريخ
8/31/2024 3:00:08 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 31.07 مليون برميل بنسبة 49.1% من إجمالي الواردات خلال شهر يوليو 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
ووفق البيانات استوردت اليابان خلال يوليو حوالي 63.32 مليون برميل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 97.8% أو 61.92 مليون برميل.
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