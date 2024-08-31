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صحة أبوظبي تعفي المخالفين الحاصلين على موافقات من غرامات الضمان الصحي

8/31/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي اعتماد إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وقالت الدائرة : إنه عطفاً على قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لمدة شهرين لتعديل أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، المقرر انطلاقة غداً الاحد ولمدة شهرين، فقد تقرر اعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، وذلك للذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وأهابت دائرة الصحة – أبوظبي، بكافة المخالفين الاستفادة من فترة الإعفاء للحصول على الموافقة وتجديد أو استخراج وثيقة الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

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