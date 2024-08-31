تقدم إجابات مدروسة .. هاريس تتجنب ذكر العرق والنوع في حملتها الانتخابية



تسعى كامالا هاريس إلى صنع التاريخ كأول امرأة سوداء وجنوب آسيوية تتولى رئاسة الولايات المتحدة، لكنها تفادت الى الآن التطرق الى عرقها أو نوعها الاجتماعي خلال حملتها الانتخابية

ورفضت المرشحة الديموقراطية (59 عاما) أن تنجر الى جدل مع منافسها الجمهوري دونالد وحلفائه حين شككوا في هويتها العرقية وأدلوا بهجمات متحيزة جنسانياً.

وتركز هاريس بدلا من ذلك على الحماسة الكبيرة التي أحدثها حلولها مرشحة رئاسية مكان الرئيس جو بايدن، وعلى قضايا مثل تكلفة المعيشة التي ترى أنها تستقطب اهتمام الناخبين في شكل أكبر.

وبدا ذلك واضحا بشدة عندما ظهرت ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز في أول مقابلة تجرى معهما عبر شبكة "سي إن إن" الخميس.

سُئلت هاريس عن صورة متداولة لحفيدة أختها وهي تشاهد خطابها في المؤتمر الوطني الديموقراطي في شيكاغو، انتشرت على نطاق واسع كرمز لكسر الحواجز العنصرية والجنسانية في البلاد.

لكن هاريس لم تقع في الفخ، وأجابت "أنا أترشح لأنني أعتقد أنني أفضل شخص للقيام بهذه المهمة في هذه اللحظة لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن العرق والنوع".

واتهم ترامب خصوصا منافسته بأنها "أصبحت سوداء" لأسباب انتخابية. وعندما سُئلت هاريس، المولودة لأب جامايكي وأم هندية، عن هذا الأمر، رفضت الخوض في تفاصيل قائلةً إنها "القصة القديمة نفسها"، مضيفة وهي تضحك "السؤال التالي من فضلكم".

وأجرت هاريس هذه المقابلة قبل عشرة أسابيع من الاستحقاق المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل.

- "سمراء لامعة"-

يقول جيسي جيه هولاند، الأستاذ المساعد في الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن، إن أحد أسباب هذه المقاربة التي تتبعها هاريس هو أن هجمات ترامب حتى الآن لا تلفت الانتباه إلا إلى مكانتها المستندة الى سيرتها الذاتية، بدلا من الإضرار بها.

ويضيف لوكالة فرانس برس "لماذا يضيع المرء وقته الثمين في الحديث عن أشياء بينما يفعل خصمه ذلك نيابة عنه - وربما ليس بنجاح؟".

كما تساعد هاريس حقيقة أنها معروفة بالفعل كأول نائبة رئيس سوداء وأنثى وجنوب آسيوية، حتى لو كان الناخبون ما زالوا في طور الاعتياد عليها كمرشحة رئاسية.

وتفاخر هاريس بأصولها، وأشادت بخطابها في المؤتمر الديموقراطي بوالدتها واصفة إياها ب "إمرأة سمراء لامعة يبلغ طولها خمسة أقدام علمت أطفالها عدم الشكوى أبدا من الظلم، بل القيام بشيء حيال ذلك".

ويرى هولاند أن ترشيحها للرئاسة أثار حماسة العديد من الناخبين الشباب والإناث والسود، ولكن هناك أيضا ناخبون قد ينفرون من رئيسة أنثى أو سوداء.

وفي الوقت نفسه، يعتقد الديموقراطيون أن قضايا مثل الاقتصاد والهجرة من المرجح أن تؤدي دورا أكبر في الانتخابات.

ودعمت نانسي بيلوسي - رئيسة مجلس النواب الديموقراطية السابقة والتي كان لها دور حاسم في دفع بايدن للخروج من السباق - استراتيجية هاريس المتمثلة بعدم التركيز على العرق والنوع الاجتماعي.

وقالت بيلوسي في بودكاست إن تولي امرأة منصب الرئاسة "سيكون جيدا ولكنه ليس الأمر الرئيسي".

وفي عام 2016، صدم الديموقراطيون بما حدث لهيلاري كلينتون.

فقد جعلت من فوزها المحتمل كأول رئيسة في الولايات المتحدة جزءا أساسيا من حملتها عبر شعار "أنا معها". لكنها خسرت بعد ذلك أمام ترامب في نتيجة صادمة.

ورأى زيشان عليم في تعليق عبر قناة "ام اس ان بي سي" أن هاريس "محقة في عدم جعل عرقها ونوعها الاجتماعي" محور حملتها الانتخابية، مشيرا الى أن شعار كلينتون كان " خاطئا"، اذ "من المفترض أن يكون الرئيس معنا، وليس أن نكون معه".

ولطالما تجنبت هاريس أيضا محاولات تصنيفها في حياتها المهنية كمدعية عامة ونائبة عامة في كاليفورنيا وعضو في مجلس الشيوخ.

إجابات مدروسة

وفي أي تفاعل إعلامي، تبدي هاريس غالبا شيئا من الحذر، وتقدم إجابات مدروسة قد يكون من الصعب تحديدها.

ولكن قد يكون لذلك قيمة سياسية مضافة، في ظل سعيها إلى منع الجمهوريين من تأطيرها ضمن تعريف محدد في حملة انتخابية شديدة السخونة.



