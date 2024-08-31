تنسيب بالتجديد لرئيس جامعة الحسين

تنسيب بالتجديد لرئيس جامعة الحسين
التاريخ
8/31/2024 3:00:05 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس التعليم
العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي الموافق 29-8-2024 برئاسة وزير
التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة التنسيب بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئيساً لجامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.
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