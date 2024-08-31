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تنسيب بالتجديد لرئيس جامعة الحسين

8/31/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي الموافق 29-8-2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة التنسيب بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئيساً لجامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.

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