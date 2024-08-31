خطة مرورية لاستقبال العام الدراسي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أعلنت ادارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، صباح غد الأحد، باستكمال محاور العمل بالخطة المرورية الخاصة بعودة الدوام الرسمي لكافة مدارس
الأردن.
ورجحت إدارة السير أن تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية مع عودة الطلبة لمدارسهم سواء من خلال حافلات نقل الطلبة أو حافلات النقل المشترك أو مركبات ذويهم.
وتشتمل الخطة المرورية متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطيرة التي عادة ما نتعامل معها خلال العام الدراسي كاستخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها او الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني لحمولتها او السرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة واختيار مكان مناسب وآمن لتحميلهم وتنزيلهم، وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على أمن وسلامة ابنائنا الطلبة وتتسبب ايضاً بالازدحامات المرورية.
وتدعو إدارة السير السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على سلامتهم، والخروج بوقت كافي قبل موعدهم المحدد تفادياً للسرعة الزائدة على الطرقات.
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