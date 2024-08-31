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خطة مرورية لاستقبال العام الدراسي

8/31/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أعلنت ادارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، صباح غد الأحد، باستكمال محاور العمل بالخطة المرورية الخاصة بعودة الدوام الرسمي لكافة مدارس الأردن.


ورجحت إدارة السير أن تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية مع عودة الطلبة لمدارسهم سواء من خلال حافلات نقل الطلبة أو حافلات النقل المشترك أو مركبات ذويهم.


وتشتمل الخطة المرورية متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطيرة التي عادة ما نتعامل معها خلال العام الدراسي كاستخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها او الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني لحمولتها او السرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة واختيار مكان مناسب وآمن لتحميلهم وتنزيلهم، وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على أمن وسلامة ابنائنا الطلبة وتتسبب ايضاً بالازدحامات المرورية.


وتدعو إدارة السير السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على سلامتهم، والخروج بوقت كافي قبل موعدهم المحدد تفادياً للسرعة الزائدة على الطرقات.

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