توجيهات من جلالة الملك بشأن الطفلة لميس العطار

MENAFN - Khaberni) خبرني -مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، على الوضع الصحي للطفلة لميس العطار، التي تم إجلاؤها برا، أمس الأول، بتوجيهات ملكية، من منطقة دير البلح في قطاع غزة للعلاج في مدينة الحسين الطبية.





ونقل العيسوي لوالدة الطفلة، التي ترافقها في رحلة علاجها، تمنيات جلالة الملك بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتوفير كل ما يلزم لها من رعاية صحية.





واستمع العيسوي إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن الوضع الصحي للطفلة، التي ترقد على سرير الشفاء، وباتت تتماثل للشفاء بعد خضوعها أمس لعملية جراحية ناجحة.





من جهتها، عبرت والدة الطفلة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك على توجيهاته بنقل طفلتها لتلقي العلاج في الأردن .