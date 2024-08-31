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الأردن..تحذير من المرايات حول اخفاء لوحات المركبات - فيديو

8/31/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -نبّه الصحفي غازي المرايات من التلاعب بلوحات أرقام المركبات أو اخفاءها، مضيفاً أن هذا الأمر يدل على أن السائق تتجه نيته لارتكاب فعل جرمي أو امني.


وبين المرايات أن لوحة أرقام المركبات، تمثل هوية المركبة، ولا يجوز
التلاعب بها واخفاء هوية المركبة.


وقال إن قانون السير يعاقب على مثل هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو فرض غرامة مالية تبدأ بـ250 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، أو فرض كلتا العقوبتين.


تاليا الفيديو عبر موقعنا:

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