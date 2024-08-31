الأردن..تحذير من المرايات حول اخفاء لوحات المركبات - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -نبّه الصحفي غازي المرايات من التلاعب بلوحات أرقام المركبات أو اخفاءها، مضيفاً أن هذا الأمر يدل على أن السائق تتجه نيته لارتكاب فعل جرمي أو امني.
وبين المرايات أن لوحة أرقام المركبات، تمثل هوية المركبة، ولا يجوز
التلاعب بها واخفاء هوية المركبة.
وقال إن قانون السير يعاقب على مثل هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو فرض غرامة مالية تبدأ بـ250 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، أو فرض كلتا العقوبتين.
تاليا الفيديو عبر موقعنا:
MENAFN31082024000151011027ID1108622510
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.