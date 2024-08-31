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السياحة في الخليج ملهمة

8/31/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تمتاز دول الخليج العربي الست بحيويتها وجاذبيتها، فهي دول رائعة وجميلة بجميع تفاصيلها الداخلية، عرفت بشكل جيد كيف تصنع مستقبلها وأن تبدع في ترسم ملامحه على الواقع، حتى أصبحت مسارات التطور والتنمية في جميع جوانبها من أفضل دول العالم، بفضل رؤى وتوجيهات الملوك القادة حكّام دول الخليج ـ رعاهم الله ـ، فعلى مدار السنوات الفائتة تمكنت دول الخليج من ترسيخ منزلتها على الساحة العالمية، وأن تبرز إمكانياتها وقدراتها التي مكَّنتها من جلب أنظار وإعجاب العالم، فباتت وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع والاستثمار والاقتصاد والشباب، الذين رأوا في دولهم أراضٍ خصبة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.
منجزات دول الخليج السياحية متعددة ومشاريعها تظهر عمق رؤاها وارتفاع سقف طموحاتها وأحلامها، وصواب خططها واستراتيجياتها التي استطاعت أن تمكنها من التحول إلى دول عالمية راقية، تمكنت من استقطاب الزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري، ليكشف ذلك عن حجم البنى التحتية المتطورة، وتناغم الجهود والتعاون البناء بين القطاعات الحكومية والخاصة في تلك الدول الخليجية والشركاء المحليين والدوليين، وفي ضوء المشروعات والمبادرات السياحية الرائدة التي تعمل الجهات المختصة فيها على تنفيذها، ما مكَّن الدول الخليجية من تصدّر المشهد السياحي العالمي، وعزَّز منزلتها، وجهة سياحية مفضلة عالمية متميزة وتجربة فريدة.
تَفرُّد نهج الدول الخليجية وسياساتها العملية وتشريعاتها الإدارية ومرونتها وإيجابيتها، جعلتها تكتسب إبهار ولفت العالم، وجعلتها تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في مجال السياحة، لتؤكد ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: " المملكة تتقدم بخطى ثابتة في برنامج ضخم يهدف إلى التطور والتغيير.. وطموحنا لا حدود له "، ولعل المتابع الجيّد يلاحظ ويدرك اهتمام سموه ـ يحفظه الله ـ، منذ عدة سنوات، وحديثه بما يتعلق بنهضة دول الخليج العربي سوياً، وأن تطور الخليج من تطور المملكة، وبأن دول الخليج العربي ستصبح أوروبا الحديثة، وبأن لديها فرصة للتكتل اقتصادياً لتكوين سادس أقوى اقتصاد في العالم.
ونجاحها في ذلك يتمثل في استطاعتها إحراز التوازن في أركان المعادلة التي تتضمن قيادة نابغة وملهمة، وفريق عمل يمتلك الخبرة المتدفقة والكفاءة العالية والتفاني في العمل، وبيئات سياحية رقمية متطورة، وإمكانيات متاحة. فدول الخليج أيقنت جيداً قيمة الوقت والحياة، وعملت على استثمار جهودها وفريق عملها وكفاءاتها لبناء صورة ذهنية سياحية تسرق ألباب الزوار والسائحين، ما جعلها دول الأحلام التي تتحقق على أرض الواقع، والدول المفضلة لدى الزوار والسائحين من أصقاع المعمورة الذين يتطلعون لأوطانهم أن تقتدي بدول الخليج العربي.
ولعل هذا الشرف والفخر هو الذي ولد لدى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ حباً متأصلاً لوطنه " السعودية "، وأوطانه " دول الخليج العربي "، لا سيما وأنه قد أوضح ذلك في تغريداته عبر حسابه الشخصي في منصة " إكس " بقوله: " أثناء تواجدي خارج المملكة لأكثر من شهر، لاحظت فروقاً كبيرة في قطاع السياحة والترفيه، مقارنةً بما لدينا في الخليج والمملكة ".
وأضاف تركي آل الشيخ: " لم أجد سينما نظيفة أو مُريحة، وكانت شاشات العرض والأنظمة الصوتية قديمة، مقارنةً بما نتمتع به محلياً، كما أن المطاعم شهدت تدهوراً في الخدمة وعدد العاملين، رغم أن جودة الطعام كانت مماثلة أو أفضل أحياناً في بعض الأماكن لدينا ".
وتابع: " أما بالنسبة للفنادق، فكان معظمها قديمة، والخدمات فيها أقل من المستوى المتوقع. التجربة الترفيهية في الملاهي كانت أيضاً قديمة وغير محدَّثة، مما جعلها أقل جاذبية، مقارنةً بموسم الرياض والمرافق الترفيهية في الخليج ".
وقال: " أنا متفائل بمستقبل السياحة والترفيه في المملكة، وأتوقع أن المشاريع الجديدة والمبادرات الطَّموحة ستجعلنا وجهة عالمية رائدة. إذا اكتملت المشاريع ووسائل النقل والقطارات، وانتهت المطارات، فستكون المملكة هي الوجهة في العالم في السياحة والترفيه... سنكون بعبعاً كبيراً في السياحة والترفيه ".
تغريدات المستشار هي تغريدات صدق وشهادة للتاريخ، تقال في حق السياحة الخليجية بشكل عام والسياحة السعودية بشكل خاص، فهو يستحق أن نذكر إشادته، وأن نبحر في استكشافه، لعمقها وقدرتها الاستشرافية على رؤية قادم الأيام، وتستحق المملكة ودول الخليج أن توقد شموع العزة والفخر والبهجة بما قدمته للبشرية وللحضارة، بما منحته من منظومة صنعت ما يفوق الوصف في انطلاقة سياحية شاملة لا حدّ لها، وفي انتظار القادم.

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