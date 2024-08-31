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المربون وتحديات العالم الرقمي

8/31/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر دور وسائل التواصل الاجتماعي في تربية الأبناء موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتراوح هذا الدور بين الفوائد الكبيرة والمخاطر المحتملة .
وسائل التواصل الاجتماعي توفر لفلذات اكبادنا فرصًا كبيرة للتعلم والتواصل مع العالم. من خلال هذه المنصات، يمكنهم الوصول إلى محتوى تعليمي غني مثل الفيديوهات التعليمية، والبرامج التفاعلية، والمقالات العلمية التي تسهم في تعزيز معرفتهم وتحفيز فضولهم. كما يمكن أن تكون هذه المنصات أيضًا وسيلة لتعزيز المهارات اللغوية والكتابية لديهم من خلال التفاعل مع الأصدقاء والمعلمين عبر الإنترنت .
من خلال هذه المنصات، يمكنهم بناء علاقات اجتماعية، والتعرف على أصدقاء جدد من خلفيات وثقافات مختلفة. هذا التفاعل يعزز إدراكهم للعالم من حولهم، ويشجعهم على احترام التنوع الثقافي والاجتماعي .
على الرغم من كل هذه الفوائد، هناك العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي. من بين هذه المخاطر التعرض للمحتوى الغير لائق، والتنمر الإلكتروني، والإدمان على استخدام الإنترنت. قد يواجهون مخاطر تتعلق بخصوصيتهم، حيث يمكن أن يتم استغلال معلوماتهم الشخصية من قبل جهات مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقليل التفاعل الحقيقي بين الأبناء وأسرهم، مما يؤثر على جودة العلاقات الأسرية .
تلعب الأسرة دورًا حاسمًا في توجيه استخدام أبنائها لوسائل التواصل الاجتماعي. لا بد أن تراقب الأسرة الأنشطة التي يمارسهاالأبناء على هذه المنصات، وتوجيههم لاستخدامها بشكل آمن. يجب أيضًا تشجيع الأبناء على التفاعل مع المحتوى التعليمي والإيجابي، وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام الغير آمن لهذه الوسائل .
من المهم تشجيع الأبناء على تحقيق توازن بين الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي والوقت الذي يقضونه في الأنشطة الاجتماعية الحقيقية. ولا بد من أهمية التفاعل الحقيقي مع الأصدقاء والأسرة، والمشاركة في الأنشطة البدنية والذهنية خارج العالم الرقمي .
لذا يجب على المربين الأخذ بالاعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا متزايدًا في تربية ابنائهم، مع ما تحمله من فوائد ومخاطر.

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