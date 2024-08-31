المربون وتحديات العالم الرقمي

(MENAFN
- Al Watan)
يعتبر دور وسائل التواصل الاجتماعي
في تربية الأبناء موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتراوح هذا الدور بين الفوائد الكبيرة والمخاطر المحتملة .
وسائل التواصل الاجتماعي توفر لفلذات اكبادنا فرصًا كبيرة للتعلم والتواصل مع العالم. من خلال هذه المنصات، يمكنهم الوصول إلى محتوى تعليمي غني مثل الفيديوهات التعليمية، والبرامج التفاعلية، والمقالات العلمية التي تسهم في تعزيز معرفتهم وتحفيز فضولهم. كما يمكن أن تكون هذه المنصات أيضًا وسيلة لتعزيز المهارات اللغوية والكتابية لديهم من خلال التفاعل مع الأصدقاء والمعلمين عبر الإنترنت .
من خلال هذه المنصات، يمكنهم بناء علاقات اجتماعية، والتعرف على أصدقاء جدد من خلفيات وثقافات مختلفة. هذا التفاعل يعزز إدراكهم للعالم من حولهم، ويشجعهم على احترام التنوع الثقافي والاجتماعي .
على الرغم من كل هذه الفوائد، هناك العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي. من بين هذه المخاطر التعرض للمحتوى الغير لائق، والتنمر الإلكتروني، والإدمان على استخدام الإنترنت. قد يواجهون مخاطر تتعلق بخصوصيتهم، حيث يمكن أن يتم استغلال معلوماتهم الشخصية من قبل جهات مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقليل التفاعل الحقيقي بين الأبناء وأسرهم، مما يؤثر على جودة العلاقات الأسرية .
تلعب الأسرة دورًا حاسمًا في توجيه استخدام أبنائها لوسائل التواصل الاجتماعي. لا بد أن تراقب الأسرة الأنشطة التي يمارسهاالأبناء على هذه المنصات، وتوجيههم لاستخدامها بشكل آمن. يجب أيضًا تشجيع الأبناء على التفاعل مع المحتوى التعليمي والإيجابي، وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام الغير آمن لهذه الوسائل .
من المهم تشجيع الأبناء على تحقيق توازن بين الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي والوقت الذي يقضونه في الأنشطة الاجتماعية الحقيقية. ولا بد من أهمية التفاعل الحقيقي مع الأصدقاء والأسرة، والمشاركة في الأنشطة البدنية والذهنية خارج العالم الرقمي .
لذا يجب على المربين الأخذ بالاعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا متزايدًا في تربية ابنائهم، مع ما تحمله من فوائد ومخاطر.
MENAFN31082024000089011017ID1108622504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.