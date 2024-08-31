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الإعلام النصراوي شريك الإدارة في إخفاقات ناديه

8/31/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Al Watan) لا شك بأن ( إعلام الأندية) له دور كبير في نجاحاتها أو إخفاقاتها، لأنه العين الناقدة التي ترى ما لا يراه مسيرو النادي. فعندما يرتمي الإعلام في أحضان مسيري النادي سواء بمحض إرادته، أو بإيعاز من مسيري النادي أنفسهم لكي يدافعوا عنهم، ويتجنبوا التطرق لمواطن الخلل الموجودة فيه، حتى لا يثيروا سخط الجماهير من كثرة الإخفاقات، وعلى مقولة إخوتنا المصريين" كل شيء تمام يا فندم، ولكن المؤامرات أفقدتنا البطولات!"، فهنا تكمن الكارثة ويتعذر الإصلاح، فأول خطوات الإصلاح حسب علم الاجتماع الاعتراف بالأخطاء.
فكان الأولى بهم التطرق للأخطاء الواضحة للعيان، أما ما يدور داخل النادي من إشكاليات فليس من المستحسن إظهاره.
والأدهى من ذلك عندما يقوم هذا الإعلام بتأليب الجماهير ضد أبناء النادي المخلصين من فنيين ولاعبين سابقين، لأن ما يطرحونه يكشف الأسباب الحقيقية لتردي النتائج بغض النظر عن أي أمور أخرى. وهذا ما لا يريدونه، لأنهم يحاولون تضليل الجماهير بأنهم حملة لواء الدفاع عن النادي، وهم في الحقيقة يبحثون عن مصالحهم الشخصية من نيل الحظوة لدى الإدارة، وزيادة عدد المتابعين فقط لا غير، وربما استغل البعض منهم زيادة هذه الأعداد للإعلانات والربح المادي.
ومصيبة المصائب عندما يخرج أحدهم نهاية الموسم ويقول: كنا نرى الأخطاء، ولكن لا نريد أن نؤثر في مسيرة النادي!، فهذا عذر أقبح من فعل.
والغريب إذا تعرض ناديهم للهزيمة من النادي المنافس ومتصدر الدوري بفارق نقطي كبير، أتوا بجميع التهم من الدعم والمؤامرة والتحكيم والمحاباة...الخ.
حسنا أيها الإعلاميون المنصفون: فناديكم تعرض للتعادل والهزيمة من فرق متذيلة للترتيب واستقبلت شباكه منهم 7 أهداف، فهل هذه الأندية محاباة أو مدعومة، ولماذا لا تظهر هذه الاتهامات إلا أمام النادي المنافس، والذي يعتبر فوزه أمرا طبيعيا قياسا بنتائجكم مع الفرق المتذيلة، وأكبر دليل تكرره 4 مرات في موسم واحد، فهل منكم من خرج آنذاك وتحدث عن المنظومة الدفاعية المتهلهلة التي لا تليق بفريق ينافس على الدوري، وهو ينافس الفرق المتذيلة بعدد الأهداف التي ولجت مرماه!.
ففي عرف الرياضيين من أراد بطولة الدوري يجب أن لا يخسر نقاطا من الأندية الأقل مستوى منه، فما بالكم بناد يخسر خمس نقاط من الأندية المتذيلة للترتيب.
وسبحان الله! ما أن تنتهي أي مباراة بالهزيمة من النادي المنافس، إلا وينبريء إعلاميوه عبر الصحف والقنوات ومواقع التواصل بمبرر التحكيم، وكأنهم يأخذون من مصدر واحد، وللأسف الشديد أن هناك كتاب كبار لهم مكانتهم الإعلامية بدأوا في الأونة الأخيرة ينجرفون مع هذا التيار المبرمج، وعما قريب سيفقدون هذه المكانة.
ولدي هنا تساؤل عريض، فما دام أن التحكيم هو المعضلة الكبرى، لماذا لا تضغطوا على مسيري ناديكم بطلب حكام أجانب كما يفعل منافسهم التقليدي!، ثم هل بعد انكشاف زيف هذا التبرير في مباراة نهائي سوبر العام الماضي ستستمرون في العزف عليه، وإن استمر الجمهور في دعمه لهذا المبرر بعد هذا الانكشاف الجلي، فهو أيضا شريك لهم.
ومن غرائب إعلام هذا النادي أنه يتكلم عن النادي المنافس أكثر مما يتحدث عن نادية، ولا يمكن أن يدور نقاش وينتهي دون أن يتعرضوا له، حتى لو لم يكن له في موضوع النقاش لا ناقة ولا جمل.
ومما زاد الأمر سوءا وجود العديد ممن يتصدرون المساحات ويحاولون أن يصوروا للجماهير المغلوبة على أمرها، أن الحصول على لقب هداف الدوري أهم من البطولة نفسها!، وأن وجود الدون في النادي أهم من كل البطولات!.
كلمة أخيرة: ما تطرقت له سابقا هو ما رصدته من أحداث العام الماضي، فإذا أراد الإعلام النصراوي انتشال ناديه من الإخفاقات المتوالية، فليدع تبني المبررات الواهية، وليركز على توضيح مكامن الخلل وطرح الآراء لإصلاحها، وليجعل الحديث عن ناديه هو همه الأول والأخير، ويدع الأندية الأخرى في شأنها.
وإذا أرادت الجماهير عودة ناديها للبطولات، فلتقاطع الإعلام المحابي، وتصطف خلف آراء أبنائه المخلصين وتدعمهم، وهم لا يخفون عليهم.
همسة: الرياضة تجمع ولا تفرق، فلا تسلموا عقولكم للمتعصبين.

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