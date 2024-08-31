نقل أول حالة عبر الإسعاف الجوي من رفحاء إلى القصيم

(MENAFN
- Al Watan)
استجابت غرفة القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي، بنقل الإسعاف الجوي أول حالة مرضية من مستشفى
محافظة رفحاء بالحدود الشمالية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم خالد الخَضَر، أن الاستجابة جاءت وفق ما استدعته الحالة المرضية بالتنسيق والتعاون مع تجمع القصيم الصحي، مشيرًا إلى أن الحالة تلقت خلال الرحلة العناية الفائقة من الفريق الطبي.
يذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم تم تسميتها وقت تدشينها من قبل سمو أمير المنطقة بـ ((وادي الرمة)).
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