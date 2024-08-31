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نقل أول حالة عبر الإسعاف الجوي من رفحاء إلى القصيم

8/31/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Al Watan) استجابت غرفة القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي، بنقل الإسعاف الجوي أول حالة مرضية من مستشفى محافظة رفحاء بالحدود الشمالية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم خالد الخَضَر، أن الاستجابة جاءت وفق ما استدعته الحالة المرضية بالتنسيق والتعاون مع تجمع القصيم الصحي، مشيرًا إلى أن الحالة تلقت خلال الرحلة العناية الفائقة من الفريق الطبي.
يذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم تم تسميتها وقت تدشينها من قبل سمو أمير المنطقة بـ ((وادي الرمة)).

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