(MENAFN
- Al Watan)
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1446/02/18هـ الموافق 2024/08/22م إلى 1446/02/24هـ الموافق 2024/08/28م، عن ضبط 16 شخصا تورطوا في مساعدة المخالفين.
- المخالفون 20718
- الإقامة 13248
- أمن الحدود 4688
- نظام العمل 2782 المتسللون
- 744 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %37 يمنيون.
- %62 إثيوبيون.
- %1 جنسيات أخرى.
- 69 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 16 تورطوا في نقل
وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات
- 14634 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 13532 رجلا.
- 1102 امرأة.
- 5361 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1982 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 12410 رحلوا.
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