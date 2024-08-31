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ضبط 16 شخصا تورطوا في مساعدة المخالفين

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1446/02/18هـ الموافق 2024/08/22م إلى 1446/02/24هـ الموافق 2024/08/28م، عن ضبط 16 شخصا تورطوا في مساعدة المخالفين.
- المخالفون 20718
- الإقامة 13248
- أمن الحدود 4688
- نظام العمل 2782
المتسللون
- 744 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة.
- %37 يمنيون.
- %62 إثيوبيون.
- %1 جنسيات أخرى.
- 69 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية.
- 16 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة.
الإجراءات
- 14634 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 13532 رجلا.
- 1102 امرأة.
- 5361 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية.
- 1982 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم.
- 12410 رحلوا.

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