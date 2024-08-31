جندلة بطلا لكرنفال بحرة

(MENAFN
- Al Watan)
توج فريق جندلة بكأس كرنفال بطولة بحرة الثاني بعد تغلبه على أصحاب الأرض فريق بحرة بهدف مقابل لا شيء، وسط حضور جماهيري كبير اكتظت به مدرجات ملعب جوهرة بحرة، وأوضح منظم البطولة، هلال أبوطالب، أن بطولة كرنفال بحرة في الموسم الثاني لها، والتي شارك فيها 18 فريقًا تحت مظلة رابطة الهواة، وحظيت بحضور جماهيري مميز.
وكان ختامها الليلة بفوز فريق جندلة بكأس البطولة، أما على مستوى الجوائز الفردية، حيث حقق أفضل حارس في كرنفال بحرة الثاني بالدرب 2024 هادي سيف من فريق بحرة، هداف البطولة خالد الزيادي فريق السلطان، وأفضل لاعب
محمد كناني فريق بحرة، وأفضل مدرب حسن عامر فريق جندلة.
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