Sunday, 01 September 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جندلة بطلا لكرنفال بحرة

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) توج فريق جندلة بكأس كرنفال بطولة بحرة الثاني بعد تغلبه على أصحاب الأرض فريق بحرة بهدف مقابل لا شيء، وسط حضور جماهيري كبير اكتظت به مدرجات ملعب جوهرة بحرة، وأوضح منظم البطولة، هلال أبوطالب، أن بطولة كرنفال بحرة في الموسم الثاني لها، والتي شارك فيها 18 فريقًا تحت مظلة رابطة الهواة، وحظيت بحضور جماهيري مميز.
وكان ختامها الليلة بفوز فريق جندلة بكأس البطولة، أما على مستوى الجوائز الفردية، حيث حقق أفضل حارس في كرنفال بحرة الثاني بالدرب 2024 هادي سيف من فريق بحرة، هداف البطولة خالد الزيادي فريق السلطان، وأفضل لاعب محمد كناني فريق بحرة، وأفضل مدرب حسن عامر فريق جندلة.

MENAFN31082024000089011017ID1108622497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث