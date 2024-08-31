سباقات الخيل يستضيف ARC 2026

(MENAFN
- Al Watan)
يستعد نادي سباقات الخيل، لاستضافة النسخة الـ41 من المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل (ARC) عام 2026، حيث تسلم رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل، الراية من الجمعية اليابانية لسباق الخيل (JRA)، خلال مشاركته في الدورة الـ 40 التي تنعقد خلال الفترة من الـ27 أغسطس الماضي وتختتم اليوم، بمدينة سابورو اليابانية.
ويعد هذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل عامين، واحدًا من أبرز الأحداث العالمية في مجال سباقات الخيل، إذ يحرص الملاك والخبراء البارزين في مجال السباقات والرياضة على حضور فعالياته، كما يشكل الأجندات العالمية والإقليمية لتعزيز هذه الصناعة بشكل مستمر.
وقال رئيس رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة النادي الأمير بندر بن خالد الفيصل "برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ، الأمير محمد
بن سلمان، يسر نادي سباقات الخيل الترحيب بضيوف المؤتمر الآسيوي الـ41 ن لسباقات الخيل في المملكة بعد عامين من الآن"
وبين الأمير بندر أن الارتباط العميق برياضة سباقات الخيل هو جزءٌ من هويتنا الوطنية كما أن إرث الخيل ومكانتها في تاريخنا ودورها في مستقبلنا جزء متجذر بعمق في التراث والثقافة السعودية".
وتابع "إذا كانت اليابان هي نقطة انطلاق المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل، فإن شبه
الجزيرة العربية هي المنشأ الذي انطلقت منه أصول الخيل الحديثة منذ مئات السنين من
خلال دماء الخيل العربية الأصيلة".
وختم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل تصريحاته قائلا: " نشكر الاتحاد الآسيوي
لسباقات الخيل على هذه الفرصة، ونعمل على تقديم الحدث المرموق بالمستوى الذي
يستحقه في الرياض، حيث تبرز إنجازات رياضتنا وبلدنا"، مشيدًا بما حققه نادي سباقات
الخيل من خطوات تطويرية متسارعة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، منذ انطلاق
كأس السعودية في 2020.
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