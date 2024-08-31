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سباقات الخيل يستضيف ARC 2026

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد نادي سباقات الخيل، لاستضافة النسخة الـ41 من المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل (ARC) عام 2026، حيث تسلم رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل، الراية من الجمعية اليابانية لسباق الخيل (JRA)، خلال مشاركته في الدورة الـ 40 التي تنعقد خلال الفترة من الـ27 أغسطس الماضي وتختتم اليوم، بمدينة سابورو اليابانية.
ويعد هذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل عامين، واحدًا من أبرز الأحداث العالمية في مجال سباقات الخيل، إذ يحرص الملاك والخبراء البارزين في مجال السباقات والرياضة على حضور فعالياته، كما يشكل الأجندات العالمية والإقليمية لتعزيز هذه الصناعة بشكل مستمر.
وقال رئيس رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة النادي الأمير بندر بن خالد الفيصل "برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد ، الأمير محمد
بن سلمان، يسر نادي سباقات الخيل الترحيب بضيوف المؤتمر الآسيوي الـ41 ن لسباقات الخيل في المملكة بعد عامين من الآن"
وبين الأمير بندر أن الارتباط العميق برياضة سباقات الخيل هو جزءٌ من هويتنا الوطنية كما أن إرث الخيل ومكانتها في تاريخنا ودورها في مستقبلنا جزء متجذر بعمق في التراث والثقافة السعودية".
وتابع "إذا كانت اليابان هي نقطة انطلاق المؤتمر الآسيوي لسباقات الخيل، فإن شبه
الجزيرة العربية هي المنشأ الذي انطلقت منه أصول الخيل الحديثة منذ مئات السنين من
خلال دماء الخيل العربية الأصيلة".
وختم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل تصريحاته قائلا: " نشكر الاتحاد الآسيوي
لسباقات الخيل على هذه الفرصة، ونعمل على تقديم الحدث المرموق بالمستوى الذي
يستحقه في الرياض، حيث تبرز إنجازات رياضتنا وبلدنا"، مشيدًا بما حققه نادي سباقات
الخيل من خطوات تطويرية متسارعة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، منذ انطلاق
كأس السعودية في 2020.

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