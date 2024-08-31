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تهنئة قرغيزستان وماليزيا وترينيداد بذكرى الاستقلال

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية القرغيزية لذات المناسبة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين وولي العهد، برقيتي تهنئة، للسلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق أطراد التقدم والازدهار.
وأيضًا بعث الملك وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيسة ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة كريستين كارلا كانغالو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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