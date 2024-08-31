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3 سمات للمتحدث الإعلامي الناجح

8/31/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح أستاذ الإعلام المساعد رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور أيمن السعيدي خلال ورشة احترافية الظهور الإعلامي التي أقامها فرع هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة؛ بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والمهتمين بهذا المجال بمسرح مطوفي شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية، أن الإعداد والتدريب المناسب يحدثان فرقاً ملحوظاً في نتائج المقابلات الإعلامية يُمكنهم في إيصال الرسالة الصحيحة في كل مرة خلال المقابلات الإعلامية بكل ثقة وفعالية حتى في ذروة الأزمة ، مؤكداً أن ما يعطي مقابلتك وظهورك الإعلامي قيمة إخبارية هو أن تكون هنالك قصة تود أن تنقلها إلى القراء والمشاهدين والمستمعين ، مشيرا إلى أن القصة الإخبارية معقدة للغاية بحيث لايمكن فهمها بسهولة فمن غير المرجح أن تتمكن من نقل أكتر من ثلاث أفكار أساسية في المقابلة خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام المرئية

وأضاف بأن الظهور في وسائل الإعلام للقيادات يمكن أن يكون وسيلة فعالة وذلك من خلال:
* مشاركة نتائج أعمالهم وأنشطتهم التعليمية
* التفاعل مع الجمهور
* المساهمة في الحوار الأوسع في مجالك
* التدرج في عملك
* التواصل مع قطاعات عملية مهنية خارج بيئة عملك
وأشار السعيدي إلى أن هناك سمات شخصية للمتحدث الإعلامي الناجح وهي تمثل السمات الشخصية السلوكية لأي متحدث أو صانع محتوى إعلامي الخطوة الأولى في نجاح التواصل وصناعة التأثير ويمكن تقسيمها سمات شخصية و إتصالية وعلمية ، مشيرا إلى أهمية لغة الجسد التي يعتقد علماء النفس بأن 60 ٪؜ من حالات التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة غير شفهية أي عن طريق الإيماءات والإيحاءات والرموز لا عن طريق الكلام واللسان ، منوها بأن الظهور يكون بشكل مؤثر إذا كان منظماً حيث يدرس ويقيم كل وسيلة إعلامية يعتمد على إعداده ومهاراته ينظم ظهوره الإعلامي يتأكد من معلومات اللقاء يعتمد على الوضوح في إيصال رسالته يركز على رسائل محددة ويفهم الجمهور يستخدم المنطق والعاطفة في الوقت المناسب يتابع ويدرس ردود الأفعال بعناية في حين يكمن الظهور العشوائي في الموافقة على كل لقاء إعلامي يعتمد على حدسه ومهاراته يرتحل الظهور الإعلامي لا يسأل عن طبيعة اللقاء يعتمد في الغموض على إجاباته يركز على الجدل وتشتيت الجمهور يستخدم العاطفة فقط للتأثير لا يهمه ردود الأفعال بعد الظهور .
ولفت السعيدي إلى أن المتحدث الرسمي هو نقطة التواصل الرئيسية بين المنظمة ووسائل الإعلام والجمهور يضمن أن تكون الرسائل متسقة وصادقة وتعبر عن الموقف الرسمي في وجه الأزمة، منوها بأنه عندما يكون وجه بشري يمثل المنظمة ويتحدث بثقة وشفافية يزيد مستوى الثقة لدى الجمهور ويوفر شعوراً بالاستقرار والأمان في وجه الأزمة.
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية من مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، الذي ثمن مشاركة الدكتور السعيدي ودور شركاء النجاح وتفاعل الحضور مع أنشطة الفرع كما تم تكريم المدرب السعيدي في نهاية الورشة وقدم فقرات الورشة المذيعة رازان سندي.

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